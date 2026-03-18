Nuevos problemas en los trenes de alta velocidad: retrasos en los AVE con origen o destino Madrid por un problema de Adif

Nuevo problema de Adif en la alta velocidad. Los trenes con origen o destino Madrid están sufriendo retrasos este miércoles debido a una incidencia en los sistemas de señalización, según ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en un mensaje en su perfil de 'X'.

"Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid", ha explicado inicialmente Adif.

Algunos usuarios han contestado molestos al anuncio, indicando que llevan más de media hora parados en el trayecto entre la capital y el sur, en ambas direcciones.

Una hora después del primer aviso, la compañía ha asegurado que los sistemas se recuperan "de forma progresiva", con el restablecimiento de los sistemas poco a poco.

Si viajas en Renfe, la operadora pública tiene una web en la que muestra el estado de cada uno de sus trenes en tiempo real. Según el mapa, los tiempos de retraso no superan la hora.

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[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]