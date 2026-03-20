¿Cómo ahorrar en combustible? Repsol aumenta sus descuentos hasta 40 céntimos por litro

La empresa busca ayudar a sus clientes y reforzar su compromiso con quienes confían diariamente en su red de gasolineras. Repsol ha apostado por un modelo de descuentos directo y de aplicación inmediata en un entorno de incremento de precios provocado por el fuerte aumento de las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo debido al conflicto en Oriente Medio.

Entre el 21 de marzo y el 6 de abril, la compañía duplicará los descuentos en carburantes a los clientes de Waylet, su aplicación gratuita de fidelización y pago, líder en movilidad en España con más de 10 millones usuarios. Durante este periodo, y coincidiendo con los desplazamientos de Semana Santa, los conductores que reposten en cualquiera de sus más de 3.300 estaciones de servicio y paguen con Waylet podrán obtener ahorros de hasta 40 céntimos por litro, en función de las energías que cada cliente tengan contratadas.

Todos los usuarios de Waylet podrán acumular 10 céntimos por litro en saldo. Si tienen contratada la luz con Repsol, el ahorro asciende a 20 céntimos por litro. En el caso de que cuenten con otras energías contratadas con la compañía o productos como seguros de coche u hogar, el descuento alcanzará un ahorro total de 40 céntimos.

El programa Planes Energías, que integra soluciones de combustible, electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica, permite a los clientes acumular ahorro en sus consumos energéticos desde la comodidad de contar con un único proveedor para todas sus necesidades de energía.

Ventajas para profesionales del transporte: 5 céntimos adicionales con Solred

El compromiso de Repsol también se extiende al sector del transporte, clave para la actividad económica del país. Los autónomos y transportistas que utilicen Solred, la tarjeta profesional con más de 250.000 clientes y 2 millones de tarjetas activas, recibirán un descuento adicional de 5 céntimos por litro, acumulable a las bonificaciones habituales.

Esta medida supone un refuerzo directo para uno de los colectivos más expuestos al encarecimiento del combustible y se suma a las ventajas que Solred ya proporciona en la gestión y control del gasto en carburante.