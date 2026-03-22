El aeropuerto de Teruel, un laboratorio del futuro y refugio aeronáutico

2026 está llamado a ser un año decisivo para el aeropuerto de Teruel. Con más de 170 millones de euros inversión pública y privada comprometida, esta infraestructura tiene previsto superar los mil empleos directos, a los que se suman otros dos mil indirectos. Estos son solo dos de los dos datos que ejemplifican la transformación de un aeropuerto que, en poco más de una década - se estrenó en 2013-, ha pasado de ser una apuesta singular a convertirse en el principal motor económico de la provincia de Teruel y en uno de los polos industriales más dinámicos del sector aeronáutico europeo.

Así lo pusieron de manifiesto los protagonistas de la jornada El aeropuerto pone en órbita a Teruel, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica en la Cámara de Comercio de Teruel.

Alejandro Ibrahim, director del aeropuerto de Teruel, en una entrevista junto a Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / Jaime Galindo

Un modelo de éxito

El director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim, fue el encargado de trazar el mapa de lo que viene, durante una conversación con el director de este diario, Ricardo Barceló. Las obras en marcha o en proyecto presentan cifras estratosféricas, y nunca mejor dicho: una nueva campa de estacionamiento para entre 70 y 140 aeronaves, la ampliación de la terminal —ejecutada ya al 80%—, una segunda nave de pintura para IAC, el futuro laboratorio aeroespacial del ITA de 10 millones de euros y el hangar para dirigibles estratosféricos, instalación única en Europa con una inversión prevista de 40 millones de euros. Todo ello sobre una plataforma de 5,5 millones de m2—con otro millón en desarrollo—, y capacidad para 400 aeronaves. Pero el éxito va más allá de las cifras y se asienta en un modelo único que Ibrahim resumió en cinco pilares: especialización industrial frente al tráfico de pasajeros, disponibilidad de espacio, climatología favorable, colaboración público-privada y capacidad de adaptación. «Nosotros no imponemos un modelo de negocio; lo crean las empresas y nosotros nos adaptamos», subrayó.

El consejero de Fomento y presidente del Consorcio, Octavio López, completó el diagnóstico con una afirmación rotunda: «Estamos ante una instalación a la que es difícil poner límites, que es motivo de estudio en todos los foros del sector aeronáutico mundial». Y en torno a ella y a otros proyectos que llegarán a la provincia «que se están gestando —dijo— desde la discreción, la confidencialidad, la prudencia y la perseverancia», dibujó una proyección demográfica que habría resultado inimaginable hace apenas unos años: «Atisbo que en los próximos 10 o 15 años la ciudad de Teruel estará en el entorno de los 50.000 habitantes», predijo el consejero, y se marcó el reto de dar respuesta a las necesidades de vivienda.

Emma Buj, alcaldesa de Teruel en el foro El aeropuerto pone en órbita a Teruel, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso del Gobierno de Aragón y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel / Jaime Galindo

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que abrió la jornada, sintetizó la trayectoria del aeropuerto con una frase: «Al principio se fueron sumando compañías pero hoy ya no sumamos, hoy multiplicamos». Además, enfatizó que «no se trata de un proyecto de Teruel, sino de un proyecto de Aragón» que «se ha consolidado como la mayor plataforma aeroportuaria del sur de Europa».

Además, la alcaldesa explicó que el modelo del aeropuerto abarca actividades vinculadas a toda la cadena aeroespacial porque van «desde la atmósfera y la estratosfera hasta el espacio, desde los drones y los aviones hasta las plataformas estratosféricas y los cohetes» y en torno a él se ha creado «un auténtico ecosistema empresarial e industrial que se extiende a otros sectores y contribuye a reforzar el conjunto de la economía turolense». En esa línea, Buj destacó el anuncio del nuevo Grado en Ingeniería Aeroespacial, previsto para el curso 2027, que es una muestra más de ese «crecimiento exponencial» que abre la puerta a que perfiles altamente cualificados puedan desarrollar su proyecto vital y laboral en la ciudad.

Pedro Jaray, director general de IAC; Esther Borao, directora del ITA; Francesc Casas, Public Affairs de PLD Space; y Daniel Yuste, director general de Delsat, en la mesa redonda moderada por jorge Heras. / Jaime Galindo

Foco de innovación y talento

La jornada también sirvió de escaparate de los proyectos que materializan ese crecimiento. Cuatro protagonistas los desgranaron en la mesa redonda Del hangar al futuro: Pedro Jaray (IAC), Francesc Casas (PLD Space), Daniel Yuste (Delsat Drones) y Esther Borao (ITA).

IAC, empresa multinacional de recubrimientos aeronáuticos instalada en Teruel desde 2024, ha superado los 100 aviones pintados en apenas dos años y prevé doblar su capacidad a partir del otoño con la culminación de la segunda nave de pintura ahora en construcción y en la que invertirá 20 millones. Además, pasará de 100 a 180 trabajadores para lo que ya está realizando cuatro programas formativos de casi 500 horas desarrollados con Inaem, dirigidos a personas en desempleo. «Nunca hemos parado por falta de personas», afirmó Jaray.

PLD Space llegó a la jornada con dos noticias de primer orden. La empresa alicantina, instalada en Teruel desde 2015, acaba de cerrar una ronda de financiación de 180 millones de euros y ha sido adjudicataria de un contrato de la Agencia Espacial Europea de 169 millones para desarrollar los nuevos lanzadores privados del continente. Su responsable de Public Affairs, Francesc Casas, lo describió como «el segundo hito más importante de nuestra historia, solo por detrás del lanzamiento del Miura 1», ya que confirma «la credibilidad del proyecto» y abre la puerta a generar mercado real. La hoja de ruta prevé hasta 30 lanzamientos hasta finales de la década, y Teruel seguirá siendo esencial como banco de pruebas y ensayos.

Para PLD Space «Teruel supone nuestra mayor ventaja competitiva, solo después del equipo humano, porque el aeropuerto de Teruel nos permite, por ejemplo, fabricar un componente y ensayarlo en menos de 24 horas, algo que en la industria de lanzadores espaciales supone un ritmo inédito en Europa», subrayó Casas.

Instalaciones de PLD Space en el Aeropuerto de Teruel. / ANGEL DE CASTRO

Por su parte, Delsat Drones, pionera en el aeropuerto desde hace casi una década, ha protagonizado un salto del dron audiovisual al dron que puede salvar vidas. Su director general, Daniel Yuste, anunció que muy próximamente se realizarán los primeros vuelos reales de entrega de medicamentos a un hospital de Zaragoza —dentro del proyecto Pharmadron—, cuyo control se realizará desde Teruel, y avanzó su intención de crear allí un centro logístico de control de drones abierto a otras empresas del sector.

El ITA llega al aeropuerto con un proyecto de 10 millones de euros —financiados con fondos de Transición Justa y FITE— para construir un laboratorio de tecnologías aeroespaciales con tres líneas de actividad: una de validación de materiales y certificaciones, otra de economía circular y reciclado, y una tercera de robótica espacial y comunicaciones. La nave de 1.500 m2 que albergará el laboratorio ya está en construcción y la primera licitación de equipamiento, de 1,8 millones, ya está en marcha, con el objetivo de estar operativos en 2027. La directora Esther Borao anunció además el lanzamiento este viernes del programa Inno Pro Teruel, con 300.000 euros para financiar proyectos de innovación en pymes de toda la provincia mediante un modelo de compra pública precomercial.

Seguridad frente a la inestabilidad global

Pero el análisis del aeropuerto no estaría completo sin atender a su dimensión estratégica en tiempos de crisis. Más allá de ser el centro de referencia en MRO (mantenimiento, reparación y peraciones) de aviones del sur de Europa, el aeródromo turolense se ha convertido también en un refugio. Prueba de ello es que esta semana han aterrizado en Caudé quince aviones de Qatar Airways en apenas tres días, buscando ponerse a salvo de posibles bombardeos ante el conflicto bélico de Oriente Medio. Una cifra que aumentará en los próximos días.

Y no es la primera vez que ocurre, ya pasó durante la pandemia y tras el estallido de la guerra de Ucrania. Ibrahim lo enmarcó con claridad: la actividad del aeropuerto ha resistido todas las grandes convulsiones recientes porque la demanda no desaparece, simplemente se transforma. Si cae el tráfico de pasajeros, sube el mantenimiento de flotas; si hay conflicto, las aerolíneas necesitan un lugar seguro para sus activos. A ello se suma el potencial de trabajo a largo plazo: hasta 15.000 aeronaves deberán ser recicladas en los próximos 15 años, avanzó.

López subrayó que ese papel de refugio refuerza, además, el argumento inversor: las compañías saben que en Teruel «van a encontrar un lugar seguro y preparado para el estacionamiento y todas las labores de mantenimiento que sus aeronaves precisan». Emma Buj lo llevó al plano más amplio: «En un momento de tanta incertidumbre, Teruel es un refugio seguro».

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El consejero de Fomento y presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López, esta mañana en la jornada El aeropuerto pone en órbita a Teruel organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la Cámara de Comercio e Industria de Teruel. / Jaime Galindo

Con todo ello, la jornada organizada por EL PERIODICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso del Gobierno de Aragón y el Consorcio del Aeropuerto, y la colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Teruel, ITA, IAC y Delsat, puso sobre la mesa que la proyección del aeropuerto turolense trasciende ya el ámbito aeronáutico para convertirse en una de las grandes palancas de desarrollo de Aragón. Lo que comenzó como una apuesta singular se ha consolidado como una infraestructura estratégica, capaz de generar industria, atraer inversión y dibujar un nuevo horizonte para Teruel.