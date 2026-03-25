T. Rowe Price refuerza su posición en Indra hasta el 5% y AQR eleva su apuesta bajista en plena tensión con la SEPI

La gestora estadounidense T. Rowe Price ha elevado este miércoles su participación en Indra hasta el 5,009% de los derechos de voto, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de su segundo mayor nivel histórico en el capital de la compañía y de la mayor participación desde diciembre de 2017, cuando alcanzó el 5,070%, que sigue siendo su máximo registrado.

El movimiento coincide con la reunión del consejo de administración de Indra, convocada en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de Ángel Escribano al frente de la compañía. El Gobierno de España ha decidido no pedir dimisiones este miércoles en el consejo pese a las fuertes tensiones vividas en las últimas semanas entre los principales accionistas de la compañía, según aseguran fuentes gubernamentales a este periódico.

Según la notificación remitida a la CNMV, T. Rowe Price controla 7,87 millones de derechos de voto vinculados a acciones ordinarias, equivalentes al 4,455% del capital, a los que suma otros 978.611 derechos de voto a través de instrumentos financieros, en concreto un préstamo de acciones, que representan un 0,554% adicional.

Con la acción en el entorno de los 47,74 euros, ese paquete de 8,85 millones de títulos alcanza un valor de mercado cercano a los 422 millones de euros. Desde que afloró por primera vez su posición en noviembre de 2016, con un 3,226% del capital, la gestora ha incrementado su peso en el accionariado en casi 1,8 puntos porcentuales. La gestora estadounidense ha aprovechado las reciente caídas en bolsa de Indra para aumentar su inversión. Las acciones de Indra llevan un retroceso del 28% desde sus últimos máximos históricos situados en 66,15 euros por acción alcanzados el pasado 4 de marzo.

Las informaciones publicadas en prensa y el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado miércoles del máximo accionista de Indra, la SEPI, que controla el 28% de las acciones, en la que pedía, de forma velada la dimisión de Escribano para salvaguardar la operación de fusión con su empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por "conflicto de interés" le han costado hasta 1.300 millones de valoración en bolsa a la cotizada.

AQR, contra la evolución de Indra en el Ibex

En paralelo, el fondo estadounidense AQR Capital ha reforzado su apuesta bajista sobre Indra hasta el 2,31%, el nivel más alto de su serie histórica, frente al 2,23% que mantenía el pasado 20 de marzo, también según la CNMV. A precios de mercado, esa posición equivale a unos 196,3 millones de euros. En estos momentos, es además la única posición corta sobre Indra igual o superior al 0,5% que figura publicada en el supervisor.

La decisión de AQR de elevar su posición bajista en Indra supone, en la práctica, una apuesta a que la acción puede seguir cayendo. El movimiento se produce, además, en plena incertidumbre sobre la estabilidad de la cúpula de la compañía, por lo que el mercado puede interpretarlo como una muestra de desconfianza ante el ruido generado en torno a su gobernanza y a la continuidad de Ángel Escribano. En este sentido, la ofensiva del fondo estadounidense añade presión sobre el valor en un momento especialmente delicado para la empresa.

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En Bolsa, las acciones de Indra repuntaban este miércoles más de un 3% y se acercaban de nuevo a la cota de los 50 euros, tras las caídas de las últimas sesiones. Con todo, en lo que va de año el valor acumula un descenso superior al 3%, afectado por las tensiones surgidas en las últimas semanas en torno al conflicto de interés derivado de la frustrada operación con la empresa de la familia Escribano.