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Detectados seis nuevos casos de peste porcina en Cataluña, lo que eleva a 238 los jabalíes muertos por el virus

Todos los animales hallados la última semana se encontraban dentro de la zona de alto riesgo, por lo que el perímetro de seguridad se mantiene

María Jesús Ibáñez

Barcelona

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha informado este jueves de la localización en la última semana de seis nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA), todos ellos dentro de la zona de alto riesgo, en la provincia de Barcelona, lo que eleva a 238 los casos detectados desde que el pasado 28 de noviembre se declarara el primer brote, según ha explicado este jueves el conseller Òscar Ordeig. Así, según ha indicado, en la última semana se han capturado un total de 397 jabalíes en el radio de 20 kilómetros desde el lugar en el que encontraron los primeros casos, con lo que el cómputo global de animales que ya han sido atrapados y analizados se eleva a 2.762.

Sobre el terreno siguen trabajando unos 800 efectivos, según ha detallado el titular de Agricultura, que ha indicado que en el plan de erradicación participan, además de agentes rurales y cazadores, tiradores de élite de los Mossos d’Esquadra. El dispositivo también cuenta con el apoyo de tres unidades caninas propias y de la colaboración, desde el inicio del brote, de las unidades procedentes de la Comunidad de Madrid, Andorra, Vall d'Aran, Guipúzcoa y la Guardia Civil, que se alternan para garantizar una presencia permanente sobre el terreno.

Investigan casos de vandalismo

El dispositivo, según ha anunciado la consejería catalana, crecerá aún más en los próximos días con la incorporación de 30 efectivos destinados exclusivamente a la prospección de cadáveres y 90 miembros para la instalación y mantenimiento de las 271 trampas y 82 'pig brigs' (trampas colectivas) con las que se trabaja. Precisamente sobre estas últimas, Ordeig ha avanzado que están investigando algunos casos de manipulación de pasos de fauna y material que utilizan los profesionales, y ha avisado de que se trata de una práctica delictiva.

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"Avisamos de que no se puede entorpecer la labor de los profesionales en una zona muy densamente poblada y, por tanto, cuanto más rápido vayamos y les dejemos trabajar, más rápido podremos abrir el parque de Collserola y las zonas afectadas", ha remarcado el conseller.

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