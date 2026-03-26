El Ibex 35 cae en la apertura presionado por la subida del petróleo y la tensión en Irán

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves 26 de marzo con un retroceso del 0,51%, situándose en los 17.082 puntos, en una apertura marcada por el repunte del petróleo y la incertidumbre geopolítica. El encarecimiento del crudo, con el Brent escalando hasta los 105 dólares, vuelve a tensionar a los mercados y condiciona el comportamiento de la bolsa española.

Desde primera hora, el tono ha sido claramente negativo. Valores industriales como ArcelorMittal y Acerinox han liderado las caídas, reflejando el impacto directo que tiene el aumento de los costes energéticos en sectores intensivos en consumo de materias primas. También Redeia se ha situado entre los descensos más destacados.

En el lado opuesto, algunas compañías vinculadas a la energía han amortiguado parcialmente el golpe. Repsol ha abierto en positivo, beneficiándose del rally del crudo, mientras que Merlin e Indra han registrado avances moderados.

El petróleo dispara la tensión en los mercados

El foco del mercado está en el crudo. El barril de Brent sube cerca de un 3%, consolidándose por encima de los 100 dólares, mientras el West Texas también avanza hasta los 93 dólares. Este repunte responde a la escalada del conflicto en Oriente Próximo, especialmente tras las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Las declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán han incrementado la volatilidad. Mientras desde EE.UU. se apunta a una posible negociación, Irán niega cualquier diálogo formal. Este escenario genera incertidumbre sobre el suministro energético global, lo que se traduce en presión alcista sobre el petróleo y nerviosismo en la bolsa.

A esta tendencia se suma el gas natural. El contrato TTF europeo sube hasta los 54 euros/MWh, reforzando el impacto energético en la economía y en los mercados financieros.

Europa y Asia también cotizan en rojo

El movimiento no es exclusivo del Ibex 35. Las principales bolsas europeas han abierto con descensos: Londres cae un 0,6%, París un 0,4% y Fráncfort cerca de un 0,8%. La tendencia es global.

En Asia, la sesión ha sido aún más negativa. Corea del Sur ha liderado las pérdidas con caídas superiores al 3%, mientras Hong Kong y Shanghái también han cerrado en rojo. Wall Street, pese a cerrar en positivo el día anterior, anticipa descensos en la apertura de hoy.

Claves empresariales y macro en segundo plano

En el plano corporativo, el mercado sigue pendiente de movimientos como la junta de accionistas de Telefónica o los resultados de firmas como Indexa Capital. Sin embargo, estos factores quedan eclipsados por el impacto del petróleo.

En el ámbito macroeconómico, el dato del crecimiento del 2,8% de la economía española en 2025, publicado por el INE, pasa casi desapercibido frente a la tensión energética y geopolítica.

Qué significa para el inversor

El escenario actual refuerza una idea clave: la bolsa sigue siendo altamente sensible al precio del petróleo. Un Brent por encima de los 100 dólares implica presión sobre costes, inflación y márgenes empresariales.

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En este contexto, los valores energéticos ganan atractivo relativo, mientras sectores industriales y de consumo pueden verse penalizados. La evolución del conflicto en Irán será determinante en las próximas sesiones y marcará el pulso del Ibex 35 a corto plazo.