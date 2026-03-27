Juan Gabriel Rodríguez: "La automatización y la IA están aumentando la desigualdad"

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse: está presente en el trabajo, en los algoritmos que deciden qué leemos y en las herramientas que usamos cada día. Como otras revoluciones tecnológicas, promete crecimiento y progreso, y se presenta como un nuevo motor de competitividad y bienestar.

Sin embargo, el auge de las tecnologías a lo largo de este último siglo y la rapidez con la que evoluciona la inteligencia artificial están cambiando la forma en la que entendemos el trabajo asalariado actual. Este proceso, aunque lleno de oportunidades, también genera incertidumbre y alimenta una creciente ansiedad social ante un futuro laboral que no termina de definirse.

Uno de los desafíos que plantea la IA en el mercado laboral es la desigualdad salarial. El estudio ‘El impacto de las nuevas tecnologías en la desigualdad salarial en España’ impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa advierte que la transformación digital no está afectando a todos por igual, y subraya la necesidad urgente de adaptar la mano de obra a los retos que plantea la digitalización.

Por primera vez en la historia

“Sus efectos son claros: la automatización y la IA están aumentando la desigualdad, su impacto ha sido mucho mayor que el de otros factores como la globalización”, explica Juan Gabriel Rodríguez, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los autores de la investigación.

Rodríguez lleva años estudiando cómo la automatización y la Inteligencia artificial afectan a los salarios en España. En su último trabajo expone cómo estos procesos están aumentando la desigualdad entre los trabajadores, y remarca la necesidad de adaptarnos para evitar un impacto mayor en los próximos años.

Juan Gabriel Rodríguez, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y autor del estudio 'El impacto de las nuevas tecnologías en la desigualdad salarial en España', impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa. / Fundación La Caixa

“Por primera vez en la historia, una tecnología puede sustituir no solo las tareas rutinarias, sino también las creativas. La IA afecta directamente a empleos que requieren de mucha formación, algo que no había ocurrido hasta ahora”, señala.

Aun así, las personas con mayor cualificación suelen disponer de más recursos y herramientas para adaptarse a estos cambios tecnológicos e incorporar la IA como un complemento en su trabajo, en lugar de verse desplazadas por ella.

Para Rodríguez, el verdadero reto pasa por el sistema educativo: considera necesario que los jóvenes terminen sus estudios con una formación conectada con las tecnologías, que ya están transformando el mercado laboral.

El problema, apunta, es que el modelo educativo español sigue siendo rígido y dificulta combinar conocimientos de letras, ciencias, arte y tecnología. Además, advierte de que tener competencias digitales no es suficiente: la experiencia y el dominio del propio ámbito profesional siguen siendo determinantes para desempeñar un oficio.

Mientras tanto, las ocupaciones menos cualificadas que exigen trabajo físico, como los cuidados o la hostelería, no parecen estar en riesgo de sustitución por programas informáticos, robots o algoritmos. “Lo que sí puede ocurrir es que sus salarios se estanquen”, sostiene.

Juan Gabriel Rodríguez, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y autor del estudio 'El impacto de las nuevas tecnologías en la desigualdad salarial en España', impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa. / Fundación La Caixa

La capacidad de adaptarse a los cambios

“En las profesiones más cualificadas veremos diferencias según el sector. Algunas actividades estarán más afectadas por la IA que otras, y todo dependerá de la capacidad de los profesionales para adaptarse”, concluye Rodríguez.

“Para beneficiarse de la IA se necesita experiencia, años de profesión”, expresa, subrayando que la tecnología potencia el trabajo experto, pero difícilmente puede sustituirlo en campos profesionales como la medicina.

“No podemos saber si los escenarios alarmistas se cumplirán, pero deberíamos estar preparados por si sucede”, considera el catedrático.

Uno de los resultados más llamativos de la investigación es la reducción de la brecha salarial de género en España. Una de las causas es la automatización de los empleos tradicionalmente masculinos, sobre todo en los relacionados con la industria.

Al desaparecer tareas en las que predominaban los varones, el impacto en los salarios fue mayor para ellos, lo que redujo la diferencia entre lo que cobran de media los hombres y las mujeres.

Otra de las causas de la reducción de la brecha salarial en España es el aumento del nivel educativo de las mujeres. Además, como apunta el economista, “el estereotipo de las profesiones que desempeñaban las mujeres ha cambiado radicalmente”.

Con todo, en las dos últimas décadas, el avance tecnológico ha cambiado los salarios en España. El impacto ha sido especialmente duro para los trabajadores menos cualificados y para los sueldos intermedios, ampliando así la brecha salarial entre clases sociales, aunque reduciéndola entre sexos.

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Para evitar que esta tendencia se acentúe, algunos expertos como Juan Gabriel Rodríguez o Daron Acemoglu, premio Nobel de economía, proponen crear una institución pública que supervise y regule el desarrollo de la inteligencia artificial. La idea es impulsar tecnologías que beneficien a sectores como la educación o la sanidad, que sean inclusivas; vigilar posibles abusos o sesgos discriminatorios para proteger a los colectivos más vulnerables y revisar el sistema fiscal para que se favorezcan solo inversiones en tecnologías que mejoran la productividad y no porque sean más rentables.