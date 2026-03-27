La vida después de la cárcel: segundas oportunidades que cambian vidas a través del empleo

“Ha llegado mi momento. Estoy bien, estoy feliz”. Enric lo pensó una noche cualquiera, ya en casa, después de ducharse y tumbarse en la cama con música de fondo, tras una larga jornada de trabajo. Durante años, esa sensación de calma le había parecido imposible. Hoy tiene 31 años, vive en Pineda de Mar (Maresme, Barcelona) y trabaja limpiando el paseo marítimo. Lo que puede parecer solo un empleo, para él significa mucho más: es la prueba de que existen las segundas oportunidades.

Salir de prisión no es solo empezar de cero, es también empezar con una mochila cargada de estigmas, miedos e inseguridades. Enric recuerda la sensación de libertad al cruzar la puerta del centro penitenciario, el reencuentro con su familia, los rayos de sol golpeándole en la cara, pero también la duda constante: ¿sabré adaptarme? ¿me darán una oportunidad?

Tras cumplir condena, Enric ha logrado reconstruir la confianza en sí mismo y reincorporarse al mundo laboral. / Fundación La Caixa

La respuesta la empezó a encontrar antes incluso de salir: “Mis compañeros me hablaban muy bien del programa Reincorpora y una trabajadora social me propuso entrar en él”, explica. Enric aceptó, y ahí comenzó un largo camino que no se limitaba a buscar trabajo, sino a reconstruir la confianza en sí mismo.

Reincorpora es un programa de la Fundación La Caixa, desarrollado en colaboración con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio del Interior y la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco. Su objetivo es claro: facilitar la reinserción social y laboral de personas privadas de libertad a través de un acompañamiento personalizado que incluye formación, orientación, proyectos de servicio a la comunidad, intermediación con empresas y seguimiento.

Autoestima y gestión emocional

Pero, como explican los técnicos, no se trata solo de currículums y entrevistas. Se trata de autoestima, de gestión emocional, de hábitos y de propósito. “En esta fase es muy importante observar y poder trabajar de forma conjunta con la persona para comenzar un recorrido lo más propio posible”, señala Miquel Baldé, técnico de inserción del programa Reincorpora en la Fundación Magone Salesians Social de Mataró (Maresme, Barcelona).

Con Enric, ese acompañamiento fue constante: perfeccionaron el currículum, mandaron correos electrónicos, e indagaron en portales de empleo. También trabajaron en aspectos menos visibles: la frustración ante el rechazo, el control de impulsos o la constancia diaria. “Un día llegué muy frustrado a una visita con Baldé. Pero él me ayudó a comprender la situación. Pude recapacitar y entender el momento”, recuerda Enric, que jamás faltó a ninguna cita, no escondió sus dificultades y se implicó a fondo.

Miquel Baldé, técnico de inserción de la Fundación Magone Salesians Social (Mataró), con Enric, usuario del programa Reincorpora. / Fundación La Caixa

El impacto del programa es tangible, en 2025 participaron 4.253 personas de toda España en Reincorpora, se lograron 2.244 contrataciones y colaboraron 1.258 empresas y 111 centros penitenciarios. Detrás de cada cifra hay procesos largos, conversaciones difíciles y pequeños avances que, sumados, cambian trayectorias de vida.

El programa actúa como mediador entre personas que necesitan una oportunidad y empresas que necesitan cubrir vacantes: “Somos mediadores de necesidades”, resume Baldé. La sensibilización del tejido empresarial es clave para romper prejuicios y abrir espacios de confianza: cuando una empresa apuesta por alguien que ha pasado por prisión, no solo cubre un puesto de trabajo, sino que participa activamente en un proceso de reintegración social.

“Me siento uno más”

En el caso de Enric, su implicación en los proyectos de servicio a la comunidad fue determinante. Una empresa de limpieza se fijó en su actitud y le ofreció un contrato, ahora recorre cada mañana el paseo marítimo de Pineda de Mar recogiendo residuos y manteniendo la vía en condiciones. Un trabajo discreto, casi invisible, pero esencial.

“Me levanto cada mañana con una sonrisa y con ganas de cumplir con el día, dice. Tener un empleo estable le ha permitido alquilar su propio piso y recuperar su autonomía, pero, sobre todo, le ha devuelto algo más profundo: la sensación de formar parte. “Me siento uno más”, añade.

Enric trabaja limpiando el paseo marítimo de Pineda de Mar. / Fundación La Caixa

La reinserción no es automática ni sencilla: requiere tiempo, compromiso y una red que acompañe sin juzgar. Exige, además, que la sociedad esté dispuesta a mirar más allá del pasado. El caso de Enric demuestra que, cuando existe apoyo integral y personalizado, las personas se implican.

Todos podemos equivocarnos, lo que marca la diferencia es lo que ocurre después. Enric habla desde la responsabilidad y la esperanza. A quienes aún están dentro, les envía un mensaje claro: “que sean fuertes, que piensen en positivo y que tengan muchas ganas de trabajar”.

Programas como Reincorpora no solo facilitan contratos, también reconstruyen trayectorias, refuerzan autoestima y devuelven dignidad. Porque cada historia de reinserción es también una oportunidad para volver a empezar.

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Enric se siente feliz ante la nueva oportunidad laboral y vital. / Fundación La Caixa

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