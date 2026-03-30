Ingreso Mínimo Vital: subida del 11,4 % y ayuda indefinida para familias vulnerables

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se plantea como una prestación dirigida a los colectivos más vulnerables de la sociedad, sobre todo aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social. El objetivo principal es cubrir las carencias de recursos económicos, así como satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos.

En general, los beneficiarios de esta medida son familias, adultos de 23 a 65 años y personas sin hogar. En ciertos casos, las personas más jóvenes, en concreto de 18 a 22 años, pueden acceder a la prestación, ya sea para cuidar de los hijos o por circunstancias concretas (víctimas de violencia de género o ex-tutelados).

La ayuda se puede recibir indefinidamente

Uno de los puntos importantes de la medida es su carácter indefinido, ya que los beneficiarios seguirán recibiendo esta ayuda siempre que cumplan los requisitos. En todo caso, los responsables de la Seguridad Social se encargarán de comprobar que no existen prácticas fraudulentas.

Por otro lado, tras la subida del IMV en este mes de enero, los receptores de la ayuda cobrarían un 11,4% más. Con ello, cada hogar español recibiría aproximadamente 546,8 euros al mes. Según fuentes oficiales, en el primer mes de 2026, la prestación habría beneficiado a 2.441.675 personas repartidas en 798.312 hogares.

Dentro del porcentaje total, el 41% de los beneficiarios habrían sido menores de 18 años, unos 1.001.789 jóvenes. Esta proporción mayoritaria de niños y adolescentes buscaría disminuir los efectos de la pobreza infantil en España.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el IMV?

A la hora de solicitar el IMV, la Seguridad Social establece una serie de condiciones específicas que los beneficiarios deben cumplir. En caso contrario, el acceso a la prestación no estaría permitido:

Residencia legal y efectiva : El usuario deberá acreditar la residencia legal y efectiva en España, presentando un certificado de empadronamiento. Además, tendrá que demostrar la residencia en el país durante el último año, de forma ininterrumpida

: El usuario deberá acreditar la residencia legal y efectiva en España, presentando un certificado de empadronamiento. Además, tendrá que demostrar la residencia en el país durante el último año, de forma ininterrumpida Situación de vulnerabilidad económica : Esta vulnerabilidad económica se acredita en función de factores como el patrimonio neto, nivel de ingresos y rentas

: Esta vulnerabilidad económica se acredita en función de factores como el patrimonio neto, nivel de ingresos y rentas Unidad de convivencia: Esta unidad familiar deberá haberse formado, al menos, desde hace seis meses. Esta convivencia se demostrará con documentos como el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales

Además de estos requisitos generales, se tendrán en cuentas factores concretos para cada usuario y unidad de convivencia. Lo fundamental será informarse sobre las posibles modificaciones en la normativa que puedan afectar a los beneficiarios.

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¿Qué necesitas para solicitar el IMV?

Para acceder al formulario del IMV tendrás que introducir los datos personales, facilitar una dirección de correo electrónico válida, hacerte una foto y adjuntar las fotografías del documento de identificación (DNI o NIE) para verificar tu identidad. También te pedirán documentación que tendrás que adjuntar para enviar la solicitud. Finalmente, tras el envío de la solicitud se te puede requerir adjuntar nueva documentación pendiente u otras gestiones.