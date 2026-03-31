Más de 3.000 clientes financian la reforma de su vivienda desde la ‘app’ de BBVA en España

BBVA ha superado las 3.000 contrataciones de financiación para reformas del hogar a través de su solución digital en la ‘app’ en España en los primeros ocho meses desde su lanzamiento en julio de 2025. La herramienta, que permite financiar obras de forma sencilla, ha registrado más de 100.000 accesos y ha generado 8.500 oportunidades comerciales.

Este volumen de contratación refleja el interés de los clientes por mejorar sus viviendas en un contexto en el que en torno al 80% de las compraventas corresponde a vivienda usada, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A través de la ‘app’, los clientes pueden acceder a propuestas de financiación para reformas de sus viviendas.

La herramienta permite estimar de forma orientativa el coste de la reforma según el tipo de mejora seleccionada, calcular la correspondiente cuota mensual de financiación y visualizar ejemplos ilustrativos según las distintas tipologías de reforma. Además, ofrece acceso directo a soluciones de financiación en canales digitales, facilitando que el cliente pueda avanzar en el proceso desde un único entorno. La concesión de la financiación está sujeta a la evaluación de la solvencia y a las condiciones aplicables en el momento de la contratación. El servicio se completa con el acompañamiento de un equipo especializado a disposición del cliente durante el proceso.

BBVA está contribuyendo que los clientes realicen reformas que incluyen actuaciones como aislamiento térmico, sustitución de ventanas o mejora de sistemas de climatización, susceptibles de mejorar la calificación energética de los inmuebles. Con esta iniciativa, BBVA sigue desarrollando herramientas digitales que ayudan a los clientes a tomar decisiones financieras con mayor información, especialmente en un momento en el que la adaptación del hogar se ha convertido en una necesidad creciente.

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En paralelo, BBVA mantiene su apuesta por impulsar la financiación de viviendas más eficientes. En 2025, la entidad ha incrementado en torno a un 15% el importe concedido en operaciones de compra vinculadas a vivienda eficiente, con cerca de 4.000 operaciones formalizadas.