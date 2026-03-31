Sube un 0,43%
Las bolsas repuntan y el petróleo se desinfla ante un posible fin al conflicto en Oriente Próximo, con el Ibex 35 al alza
El optimismo en los mercados europeos, impulsado por la posible desescalada en Irán, ha llevado a la Bolsa de Madrid a superar los 17.000 puntos
La posible desescalada en Irán impulsa a las bolsas y enfría la senda del petróleo. Los parqués en el Viejo Continente han apuntado al alza este martes tras un informe de The Wall Street Journal afirmaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría valorando poner fin a la guerra en las próximas semanas, citando a asesores de la Casa Blanca. El informe asegura que el mandatario estaría dispuesto a terminar la campaña militar, incluso si permanece bloqueado el estrecho de Ormuz, lo que ha dado fuelle a subidas en el selectivo madrileño.
La Bolsa de Madrid avanza un 0,56% en el primer tramo de la sesión hasta volver a marcar los 17.000 puntos al calor del alivio en los mercados este martes. El barril de Brent, la referencia de Europa, retrocede un 0,34% hasta los 107 dólares tras estar a centímetros de alcanzar un nuevo máximo en la sesión de este lunes. Este lunes, el West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Estados Unidos, cerró por encima de los 106 dólares, máximos desde 2022, y ahora cotiza por debajo de los 103 dólares por barril.
El resto de las plazas bursátiles también han empezado en terreno positivo. El parqué de Londres sube un 0,14%, mientras que Fráncfort registra una revalorización del 0,13%, salvo Milán y París, que retroceden a primera hora.
Repsol gira a la baja y la banca sube
El renovado optimismo en los mercados ha arrastrado a la baja a los títulos de Repsol, la compañía más beneficiada de la contienda dentro del Ibex 35. Repsol se deja un 0,64% en el primer tramo de la sesión, por detrás de Bankinter, que baja un 0,82%. En lado opuesto, los valores más beneficiados son el Banco Santander (+1,28%), Telefónica (+0,90%), Enagás (+0,85%) e Iberdrola (+0,78%).
En Asia, los mercados volvieron a vivir otro lunes negro. El Nikkei, el índice de referencia de Japón, volvió a retroceder un 1,7% y está al alcance de alcanzar un mercado bajista, mientras que el Kospi surcoreano cedió un 4,26%.
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