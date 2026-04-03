La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos

La alta velocidad volvió a batir récord en 2025. Cerró el mejor año de su historia con 58,07 millones de viajeros, un 9,2% más que en 2024. Si se cuentan solo los servicios de larga distancia —excluyendo los servicios Avant de media distancia—, el incremento asciende al 12,4%, hasta los 44,46 millones de pasajeros. Así lo reflejan los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), recopilados por EL PERIÓDICO, que ponen el foco en los corredores liberalizados: las conexiones de Madrid con Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante.

Gráfico que muestra la evolución anual del número de viajeros en alta velocidad.

En los cinco grandes corredores donde Renfe compite con la francesa Ouigo —participada al 100% por Estado francés— y con Iryo, participada por el Estado italiano, Air Nostrum y Globalvia, el tráfico conjunto pasó de 34,19 millones de viajeros en 2024 a 36,62 millones en 2025. El crecimiento fue del 7,1%.

Sin embargo, el dato más llamativo está en el corredor entre Madrid y Barcelona, el único gran eje en el que cae la demanda. La línea perdió un 1,7% de usuarios, unos de 250.000, al contrario que en el resto: en el último año aumentaron un 19% los viajeros en la línea de Sevilla, un 14% en la de Málaga, un 12% en la de Alicante y un 10% en la de Valencia.

La caída en la conexión entre las dos principales ciudades del país resulta especialmente significativa porque sigue siendo el principal mercado de la alta velocidad española. En 2025 concentró 14,3 millones de viajeros, el 39,1% del tráfico total. Esa fortaleza de la demanda ha permitido aquí aplicar la mayor subida de precios: el billete medio pasó de 53,20 euros en 2024 a cerca de 65,70 euros en 2025, un alza del 23%, según esos mismos datos de la CNMC.

¿Qué pasa en el resto de corredores?

Ese comportamiento contrasta con lo que ocurre en el resto de grandes ejes. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla firma el mayor salto: pasó de 4,99 millones a 5,94 millones de viajeros, casi un millón más y un crecimiento próximo al 19%. A diferencia de Barcelona, además, el precio medio bajó, de 47 a 44 euros, lo que supone un descenso del 6,8%.

Evolución del número de viajeros de cada operadora en los corredores de alta velocidad liberalizados

También la conexión entre Madrid y Málaga mantuvo una dinámica claramente expansiva. Ganó 700.000 viajeros en un año, con un aumento cercano al 14%. En paralelo, el precio medio de los billetes cayó de casi 47 euros a 43 euros, un recorte del 8,6%.

La conexión de Madrid y Alicante avanza un 12% en número de pasajeros, al pasar de 3,97 hasta los 4,44 millones de viajeros. También aquí los precios bajaron: de una media de 37 euros en 2024 a algo más de 35 euros 2025, un descenso cercano al 5%.

Gráfico que muestra la evolución del precio de los billetes en cada corredor de alta velocidad.

Por último, el corredor Madrid-Valencia movió en el último año 6,17 millones de viajeros, frente a los 5,61 millones del anterior, lo que equivale a un crecimiento de 10%. En este caso, el precio medio apenas varió: subió un 1% y se mantuvo en torno a los 29 euros, todavía muy lejos del encarecimiento registrado en la conexión con Barcelona.

Ouigo, la única operadora que crece

El mapa competitivo también ha movido. Si se suman los cinco corredores, Renfe sigue siendo la primera operadora por volumen de viajeros, pero pierde peso en el mercado. Pasó de 21,61 millones de pasajeros en 2024 a 22,03 millones en 2025, 420.000 menos, y su cuota cayó del 63,2% al 60,2%. Iryo, por su parte, también retrocedió ligeramente en volumen, de 7,80 millones a 7,71 millones, y su cuota cae del 22,8% al 21,1%. Ouigo fue la gran ganadora del año: pasó de 4,78 millones a 6,88 millones de pasajeros y elevó su cuota del 14% al 18,8%.

Evolución de la cuota de mercado de las operadoras en todos los corredores liberalizados de alta velocidad

Por corredores, las diferencias también son notables. En el Madrid-Barcelona, Renfe conserva prácticamente intacta su posición, con una cuota del 60,2%, frente al 23,4% de Iryo y el 16,4% de Ouigo, que vuelve a ser la operadora que más crece.

En el Madrid-Alicante, la operadora francesa ya controla el 33,3% del mercado, mientras Renfe se queda con el 61,8% e Iryo apenas alcanza el 4,9%. La actividad de esta última se concentra sobre todo en el tercer trimestre —julio, agosto y septiembre—, el único en el que supera los 100.00 viajeros.

Cuota de mercado de cada operadora en los diferentes corredores de alta velocidad durante 2025

El corredor Madrid-Valencia sigue siendo el más repartido y el que presenta un mayor equilibrio competitivo. Renfe roza la pérdida de la mayoría absoluta: en 2025 trasportó al 50,1% de los usuarios, frente al 25,9% de Iryo y el 24% de Ouigo.

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Por último, en los corredores del sur, 2025 fue un año clave. El 16 de enero, Ouigo inició la actividad en las líneas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga. Aun así, en el primero de esos corredores Renfe mantuvo su posición prácticamente intacta su posición, con una cuota del 63%, mientras Iryo pasó de mover el 28% al 22,9% y Ouigo captó en su primer año al 14,2% del mercado. En el caso de Málaga, Renfe reforzó su liderazgo y elevó su cuota hasta el 66%, mientras la operadora italiana cayó hasta el 20,6% —frente al 26,8% de 2024— y la francesa cerró su estreno con el 12,8%.