La eléctrica de José Elías acuerda con MasOrange su entrada al sector de las telecomunicaciones

Audax, la eléctrica de José Elías, ha firmado una alianza con MasOrange, la 'teleco' resultante de la fusión de Orange y MásMóvil en España, para comercializar servicios de línea móvil, fibra y fijo en el país, según ha anunciado en una comunicación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía del sector energético se convierte así, apoyada en la infraestructura y en la red de MasOrange, "en la primera comercializadora independiente de España en ofrecer una propuesta que combina energía con servicios energéticos y telecomunicaciones", tal y como detalla la empresa en su comunicado.

Ya en noviembre del pasado año, en el contexto de su 'Capital Markets Day', Audax anunció que llevaría a cabo un acuerdo con uno de los grandes operadores de telecomunicaciones, lo que ahora se ha materializado en este convenio.

A través de esta colaboración, Audax busca proporcionar a sus clientes una oferta integrada de servicios esenciales, que les permita obtener "mayor ahorro, comodidad y una gestión más sencilla de sus suministros". En este sentido, los consumidores que contraten servicios de energía y telecomunicaciones con Audax, disfrutarán de un descuento mensual directo en su factura.

"Las redes de MasOrange integran fibra de alta capacidad y tecnología móvil 5G, situándose entre las infraestructuras de conectividad más avanzadas del mercado español", ha señalado la empresa, que ha explicado que esta base tecnológica permitirá a Audax ofrecer conectividad de "alta velocidad y servicios de telecomunicaciones fiables a sus clientes".

Asimismo, Audax ha destacado que, con "este hito", avanza en sus planes de convertirse en una empresa digital multiservicios y amplía el ecosistema de productos en torno al cliente, en línea con los objetivos fijados en su plan estratégico 2026-2030. Dentro de esta hoja de ruta, la compañía aspira a alcanzar 19.000 clientes de fibra y 30.000 líneas móviles en 2030 como resultado del despliegue en España e Italia del nuevo modelo.

La unidad de negocio de telecomunicaciones forma parte de una estrategia más amplia de diversificación de servicios, junto con otros energéticos y digitales.

El director general del Grupo Audax, Óscar Santos, ha subrayado que esta decisión responde "al objetivo de ofrecer soluciones personalizadas y de alto valor añadido a los clientes que confían en Audax". "Además, el hecho de hacerlo de la mano de MasOrange nos da la oportunidad de contar con un socio de referencia en materia de conectividad", ha concluido.