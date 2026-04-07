La fusión de Puig y Estée Lauder alumbraría un líder mundial de los perfumes capaz de amenazar el reinado de L’Oréal

La negociación que tienen en marcha Puig y Estée Lauder para integrar sus negocios en un solo grupo de belleza dejaría tras de sí un coloso de la perfumería que –en este caso sí– amenaza el liderazgo absoluto de L’Oréal. Este último grupo francés saca tanta ventaja a ambas en cuestión de ventas globales y valoración bursátil, que ni juntas tambalean su reinado: son en torno a 20.000 millones de euros el futuro Estée Lauder con Puig y 40.000 millones de euros (redondeados) L’Oréal. Sin embargo, la cosa cambia en el segmento concreto de los perfumes, donde la diferencia pasaría a ser de unos pocos cientos de millones de euros.

Según las últimas presentaciones de resultados disponibles, la compañía catalana ingresó 3.646 millones de euros en 2025 con la venta de perfumes (es dueña de Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Byredo, L’Artisan Parfumeur…); más incluso que la propia Estée Lauder, gigante estadounidense que le saca miles de millones de euros de ventaja en otras categorías. Esta última facturó casi 2.500 millones de dólares (2.100 millones de euros, aproximadamente, al cambio actual) con la venta de colonias, al estar detrás de Aerin, Balmain, Jo Malone, Tom Ford o la propia Estée Lauder.

Todas estas marcas juntas supondrían un volumen de ventas equivalente a más de 6.100 millones de euros. Algo más, en realidad, teniendo en cuenta que los resultados de Estée Lauder corresponden a un año fiscal que terminó en agosto de 2025 y que reflejaban un ligero crecimiento de la categoría, frente a la caída de ventas de otros negocios como el del cuidado de la piel o el maquillaje.

La apuesta del lujo por las fragancias

La cuestión es que la meta a batir son los 6.425 millones de euros que L’Oréal asegura haber ingresado del negocio de la perfumería en 2025 a través de marcas como Armani, Lancôme, Prada, Ralph Lauren o Yves Saint Lauren. Eso es una diferencia muy pequeña en comparación a la que presentan ambos grupos si se miran sus cifras totales, más en un negocio que está siendo clave para la industria del lujo y del cuidado personal.

“Todas las marcas de lujo han verbalizado que una de las fuentes claras de crecimiento son las fragancias”, explicaba a este medio Xavier Brun, codirector del Máster Universitario en Finanzas y Banca de la UPF School of Management cuando empezó a hablarse de esta operación de fusión. No es casual que la propia Estée Lauder –sostenía el mismo– registrara la mayor compra de su historia hace apenas unos años al adquirir por unos 2.800 millones de dólares el negocio de fragancias de Tom Ford.

Al sumar la envergadura que tiene Puig en este sector consigue incluso batir a Louis Vuitton Moët Hannessy (LVMH), líder en el segmento del lujo. Este conglomerado francés no desglosa sus ingresos en el segmento concreto de la perfumería, un negocio del que participa con marcas como Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Loewe o la línea de la cantante Rihanna. La única pista son los 8.100 millones de euros facturados en 2025 entre perfumería y cosmética, y las ocasiones en que ha dicho en público que el primer negocio pesa más que el segundo. Un ficticio (y probablemente exagerado) 75% de peso sobre el total se traduciría en esos 6.000 millones de euros de ingresos anuales que Puig y Estée Lauder juntas superan.

Evolución de las negociaciones

En cualquier caso, de momento, no hay información oficial de como avanzan las negociaciones. La última vez que ambas compañías se pronunciaron al respecto fue hace dos semanas para confirmar la existencia de estas conversaciones. De todos modos, el mercado ve señales importantes de evolución hacia el acuerdo final: por ejemplo, que, según publica Expansión, representantes de la familia Puig se hayan trasladado esta semana a Nueva York para seguir negociando directamente con la familia Lauder o que el banco de inversión estadounidense Jefferies difundiera este mismo lunes un informe en el que valoraba la operación en 50.000 millones de euros y vaticinaba hasta los porcentajes que ostentarían las familias fundadoras de una y otra empresa en el grupo resultante: un 21,7% la catalana y un 26,7%, la neoyorkina.

Noticias relacionadas

La expectativa generalizada es que el acuerdo se selle a lo largo de este mes de abril. Como mucho, el día 28 de este mes Puig tendrá que dar algún tipo de explicación, pues es cuando está previsto que presente sus resultados del primer trimestre de 2026 en una llamada con analistas que, con toda seguridad, le preguntarán por el asunto.