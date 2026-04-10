Bruselas autoriza la compra de MasOrange por Orange

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la compra total de MasOrange por parte del operador francés Orange, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

La 'teleco' francesa informó el pasado mes de marzo de su intención de pedir a Bruselas el aval para adquirir por 4.250 millones de euros el 50% que aún no controlaba de MasOrange --la compañía fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange--; con el objetivo de hacerse con el 100% de la operadora, líder en España por volumen de clientes.

El Ejecutivo comunitario ha dado su visto bueno tras comprobar que la operación no plantea problemas de competencia de acuerdo a las reglas de la Unión.

El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 13 de marzo, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

La empresa francesa consideró que esta transacción, que previsiblemente se cerrará antes de julio, acelerará su plan estratégico y fortalecerá su posición en España, su segundo mercado más grande en Europa.

Con la plena integración del operador, Orange confirmó su compromiso industrial a largo plazo con España y su confianza en MasOrange y en la capacidad de su equipo directivo para generar valor para todos los grupos de interés.

En este contexto, la consejera delegada del grupo Orange, Christel Heydemann, incorporará al actual consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, al comité ejecutivo del grupo de telecomunicaciones, de forma que este pasará a reportarle directamente.

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El cierre de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, una operación valorada en unos 18.600 millones de euros, se produjo a finales de marzo de 2024 y el acuerdo incluía una serie de condiciones en torno a la posibilidad de que Orange tomase el control de la nueva empresa entre los 24 y los 42 meses posteriores a la conclusión de la transacción.