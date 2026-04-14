Amparo Moraleda, primera española en presidir Airbus en pleno 'boom' de la defensa

Amparo Moraleda será la nueva presidenta de Airbus a partir del próximo 1 de octubre, según ha acordado este martes la junta de accionistas del grupo, celebrada en Ámsterdam. Su nombramiento marca un hito en la historia del gigante aeronáutico europeo, al convertirse en la primera española que asume la presidencia de la compañía y también en la primera mujer en ocupar el cargo. Es además, la primera no francesa ni alemana en llegar a esta responsabilidad.

La directiva española relevará a René Obermann, que ha presidido el consorcio europeo de aviación comercial y Defensa desde 2020 y que pasará a ocupar la presidencia de SAP en mayo de 2027.

El nombramiento de Moraleda refuerza además el peso de España dentro de Airbus, uno de los países fundadores clave del grupo y presente en su accionariado con un 4,11% del capital a través de la SEPI. La compañía tiene en España centros estratégicos en Getafe, Barajas y Tablada, fundamentales para el diseño y montaje de aeronaves. Su actividad representa el 52% del sector aeroespacial español y genera más de 14.500 empleos directos.

Ingeniera superior industrial por ICAI y PDG por IESE, Moraleda es actualmente consejera independiente de Vodafone. También forma parte de los consejos asesores de AT Kearney, ISS España, SAP Ibérica y la firma de cazatalentos Spencer Stuart.

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A lo largo de su carrera, fue una de las primeras mujeres en alcanzar puestos de máxima dirección en una gran multinacional. Entre 2001 y 2009 presidió IBM España y Portugal, etapa en la que adquirió una gran notoriedad. En los últimos años de esa trayectoria amplió sus responsabilidades a Grecia, Israel y Turquía, y también fue adjunta al presidente de IBM Corporation. Posteriormente dio el salto a Iberdrola, donde ejerció como directora de Operaciones del área internacional, con competencias sobre Estados Unidos y Reino Unido.