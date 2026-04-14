Aviso de la Seguridad Social: Si quieres jubilarte en 2026 con 65 años, necesitarás estos años cotizados

La jubilación ha vuelto a cambiar en 2026 y lo ha hecho con un mensaje claro para millones de trabajadores: retirarse a los 65 años seguirá siendo posible, pero solo para quienes acrediten una carrera de cotización larga. La Seguridad Social mantiene así el calendario de endurecimiento progresivo previsto en la reforma de pensiones, con nuevas exigencias tanto para acceder a la edad ordinaria de retiro como para calcular cuánto se cobrará.

En la práctica, el sistema seguirá funcionando con una doble vía. Por un lado, podrán jubilarse con 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Por otro, quienes no alcancen ese umbral tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses, dos meses más que en 2025. Se consolida así un modelo en el que la edad de jubilación depende de forma directa de la vida laboral acumulada.

Ahora bien, una cosa es poder jubilarse y otra distinta cobrar el 100% de la pensión. Para percibir la totalidad de la base reguladora en 2026 será necesario haber cotizado 36 años y 6 meses. Además, se mantiene el requisito mínimo para acceder a una pensión contributiva: haber cotizado 15 años, con al menos dos de ellos dentro de los 15 años anteriores al momento de la jubilación. Quien no llegue a ese mínimo no podrá acceder a la pensión contributiva.

Otro de los cambios relevantes afectará al cálculo de la pensión. Hasta ahora, la referencia general eran los últimos 25 años cotizados, pero en 2026 comenzará una transición hacia un sistema más amplio. Según los textos conocidos, durante ese año se podrán tomar las 302 mejores bases de cotización de los últimos 304 meses, dentro de un proceso gradual que se extenderá hasta 2037. Además, para las jubilaciones entre 2026 y 2040 se aplicará el cálculo que resulte más favorable para el trabajador.

La reforma también refuerza la protección de las llamadas lagunas de cotización, es decir, los periodos sin cotizar. Los primeros 48 meses sin cotización dentro del periodo de cálculo se integrarán con la base mínima, mientras que a partir del mes 49 se cubrirán con el 50% de esa base. En determinados supuestos, especialmente vinculados a la brecha de género y al cuidado de hijos, se prevé un tratamiento más beneficioso.

A todo ello se suma un incremento de las cotizaciones sociales. En 2026 subirá el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará del 0,80% al 0,90%, repartido entre empresas y trabajadores. También aumentará la cuota adicional de solidaridad.

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2026 se perfila por tanto como un año clave para quienes estén cerca del retiro. Revisar la vida laboral y comprobar los años efectivamente cotizados será decisivo antes de solicitar la jubilación.