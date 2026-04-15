Hacienda devolverá hasta 840 euros a quienes fueron al dentista: comprueba si estás entre ellos

Ir al dentista puede salir caro, pero este año también puede tener recompensa. Parte de esos gastos sanitarios se podrán recuperar en la declaración de la Renta, siempre que el contribuyente resida en determinadas comunidades autónomas y cumpla varios requisitos formales.

La medida no es nueva a nivel estatal, pero sí resulta decisiva para miles de familias. La Agencia Estatal de Administración Tributaria confirma que en la campaña de la Renta 2026 (correspondiente al ejercicio fiscal de 2025) siguen vigentes varias deducciones autonómicas por gastos de salud bucodental. En la práctica, esto se traduce en devoluciones que pueden alcanzar hasta 840 euros en los casos más favorables.

Dónde puedes deducir el dentista y cuánto

Estas ventajas fiscales dependen del tramo autonómico del IRPF, por lo que solo se aplican en algunas regiones:

Canarias : permite deducir un porcentaje de los gastos dentales no estéticos con un tope de 600 euros en declaración individual y 840 euros en conjunta , condicionado a niveles de renta.

: permite deducir un porcentaje de los gastos dentales no estéticos con un tope de y , condicionado a niveles de renta. Cantabria : contempla una deducción del 10% de gastos sanitarios , incluidos tratamientos dentales, con límites de 500 euros individual y 700 euros conjunta .

: contempla una deducción del , incluidos tratamientos dentales, con límites de y . Comunitat Valenciana: aplica una deducción del 30% en gastos de salud, entre ellos los odontológicos no estéticos, aunque con un tope económico más reducido.

En todos los casos, las cuantías y umbrales de renta están fijados por normativa autonómica y pueden variar según la situación familiar o el nivel de ingresos.

Requisitos clave para que Hacienda lo acepte

No basta con haber pagado un tratamiento. Para aplicar la deducción es imprescindible cumplir varias condiciones formales:

Factura completa y nominativa , emitida en 2025.

, emitida en 2025. Gastos no cubiertos por la sanidad pública ni por seguros privados.

por la sanidad pública ni por seguros privados. Pago por medios trazables : tarjeta, transferencia, cheque nominativo o ingreso bancario. El efectivo no es válido.

: tarjeta, transferencia, cheque nominativo o ingreso bancario. El efectivo no es válido. Respetar los límites de base imponible exigidos por cada comunidad.

El trámite se realiza en el apartado de deducciones autonómicas del modelo de declaración y se aplicará durante la campaña de primavera de 2026.

Por qué importa

Los tratamientos dentales figuran entre los desembolsos sanitarios más habituales de los hogares. Esta deducción autonómica permite reducir la factura fiscal de forma directa, especialmente en familias con varios miembros o tratamientos prolongados.

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La clave es sencilla: si pagaste dentista en 2025, guarda la documentación y revisa la normativa de tu comunidad. Puede que parte de ese gasto vuelva a tu bolsillo.