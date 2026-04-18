Pablo López Gil-Albarellos (Trade Republic): "La banca tradicional no nos tomará en serio hasta que demos crédito"

A finales de 2025, Trade Republic alcanzó una valoración de 12.500 millones de euros, que lo coloca a la par de entidades como Bankinter, a la que ya superan en clientes en España. ¿Qué balance hace de estas cifras?

Fue una noticia superpositiva, primero por la forma en la que se realizó. No levantamos nuevo capital, sino que fue una operación secundaria, lo cual indica que no hay necesidad de capital, porque, como hemos comentado varias veces, somos una empresa rentable desde hace tres años. Esa es la primera gran noticia. La segunda es que, con esa valoración, nos convertimos no solo en la empresa tecnológica privada más valorada de Alemania, sino también en la segunda empresa tecnológica privada de cualquier sector en Europa, solo por detrás de Revolut, si se considera Europa en sentido amplio. Ahora bien, nosotros tenemos una rentabilidad por cliente mucho menor que la banca tradicional en España. Ingresamos mucho menos por cliente, así que solo podemos llegar a esa valoración si tenemos un volumen de clientes y activos muy alto, que es precisamente lo que estamos consiguiendo.

Como una de las caras visibles de los neobancos en España, ¿siente que la banca tradicional ya les toma en serio?

Yo creo que todavía no. Mi percepción es que, hasta que no entremos en la parte del crédito, la banca tradicional todavía no nos verá como una amenaza real. Eso sí, en cualquier foro financiero se habla constantemente del crecimiento de los neobancos. Si miras las cifras de altas de nuevos clientes, el año pasado cerramos con uno de cada tres nuevos clientes abriéndose una cuenta en un neobanco. Este año creo que estaremos cerca del 50%, siendo muchos menos neobancos que bancos tradicionales y partiendo además con mucha desventaja en años de trayectoria, capitalización y fondos propios. Pero nosotros no pensamos demasiado en esto. Tenemos mucho trabajo por delante, mucho que mejorar y muchos productos que lanzar. Nuestro único foco es seguir lanzando los mejores productos bancarios, siempre conectados con nuestra misión: democratizar el acceso al mercado de capitales.

El año pasado cerramos con uno de cada tres nuevos clientes abriéndose una cuenta en un neobanco. Este año creo que estaremos cerca del 50% Pablo López Gil-Albarellos

¿Se plantean derribar esa barrera psicológica —la del crédito— a medio o largo plazo?

Sí. Es un producto que estamos analizando internamente y que, sin duda, nos planteamos lanzar. Pero tenemos un problema adicional: no buscamos solo tener un modelo rentable, como puede hacer Revolut. Nosotros, además, tenemos una misión, y esa misión es generar un hábito de ahorro e inversión a bajas comisiones en el 100% de nuestros clientes. Y en la parte del crédito no siempre está tan claro que eso esté alineado con dicha misión. No digo que todo el crédito sea malo, pero muchas veces está conectado con hábitos que pueden llevar a tomar malas decisiones financieras. Puede ser muy rentable para el banco, pero no siempre es lo mejor para el cliente.

¿Va España con retraso en educación financiera e inversión?

Sí. Si lo comparas con otros países de Europa, los datos lo indican. Y si ya lo comparas con el Reino Unido o con Estados Unidos, la diferencia es aún mucho mayor. Y lo peor es que quien lo sufre es el cliente minorista. No es su culpa, porque ha vivido engañado por la banca tradicional, que ha sido la primera interesada en que sus clientes no tuvieran ese conocimiento ni investigaran antes de contratar productos financieros. Eso, sumado a la crisis financiera que vivimos, nos ha llevado a tomar muy malas decisiones financieras. Además, algo que he visto es que en España hablar de dinero sigue siendo tabú. Nos quejamos de que los precios están altos o de que la gasolina sube, pero, cuando toca tomar decisiones financieras importantes, parece que da vergüenza hablar de ello, o se ve como algo aburrido a lo que no se dedica tiempo, cuando en realidad son decisiones que pueden marcar mucho nuestra vida a largo plazo.

España es su segundo mayor mercado mundial. ¿Qué importancia tiene para Trade Republic?

España es el mercado internacional más importante de Trade Republic. Para dar contexto: hace unos meses anunciamos que uno de cada diez clientes de Trade Republic es español. Por lo tanto, es un mercado fundamental para el crecimiento y para la estructura de la empresa. Además, se va a seguir apostando por el desarrollo de producto localizado. Hemos hecho una de las mayores inversiones, si no la mayor, en España al lanzar IBAN español, Bizum, fondos de inversión, toda la parte fiscal totalmente localizada para facilitar la campaña de la renta y también la cuenta infantil, que solo está en Francia, Alemania y España.

El cliente español ha vivido engañado por la banca tradicional Pablo López Gil-Albarellos

¿Qué perfil tiene su cliente español?

Suele sorprender, porque, si preguntas a alguien que no tenga los datos, te diría que es un cliente muy joven que nos utiliza como plataforma de inversión porque nos conoció en YouTube. Pero la realidad es que la edad media de nuestro cliente ya supera los 37 años. Gran parte de nuestros clientes nos utilizan por la parte bancaria o de ahorro, más que por la parte de inversión. Sí que es cierto que uno de los productos con más éxito ha sido la cuenta remunerada, pero funciona como puerta de entrada al resto de los productos. La gente entra por la cuenta remunerada, luego descubre la tarjeta de débito, ve que es muy buena para viajar, para sacar efectivo sin comisiones y para recibir el 1% de vuelta. Después descubre que ese 1% se puede invertir en un activo que elija y que puede automatizar inversiones. Y así empieza a construir patrimonio con nosotros.

¿Cuál es su producto estrella, el que engancha a la gente?

Sin duda, la cuenta remunerada. Y todo lo conectado a ella. Cuando una persona ve que le remuneramos el efectivo al mejor tipo, sin límite y sin condiciones, se plantea por qué no recibir directamente la nómina con nosotros. Y si además puede tener una tarjeta gratuita, buena para viajar y para el día a día, termina usando más productos. Aun así, también tenemos una plataforma de inversión muy competitiva. Por ejemplo, somos el único neobanco de origen extranjero con fondos de inversión en España, además de una de las pocas plataformas extranjeras en las que no tienes que rellenar el modelo 720 ni por efectivo ni por valores, porque estamos conectados al 100% con Hacienda.

Pablo López Gil-Albarellos, Country Manager de Trade Republic en España y Portugal / Cedida

¿Un cliente español puede tener hoy a Trade Republic como su banco principal?

Sí, al 100%. Si definimos banco principal como el banco del día a día, donde recibes la nómina, pagas el alquiler, tienes domiciliados suministros, usas la tarjeta y haces Bizum, entonces sí, totalmente.

¿Y como el único?

Depende. Hoy por hoy, no ofrecemos crédito. Por lo tanto, si necesitas una hipoteca o cualquier otro tipo de financiación, entonces no podríamos ser tu único banco y tendrías que acudir a otra entidad.

¿Cómo llevan la competencia con otros neobancos y qué cree que pueden aprender de otros competidores como Revolut?

Revolut ha sido el primer neobanco en alcanzar muchos de los hitos que nosotros ahora estamos alcanzando. Eso siempre facilita las cosas, porque es como el hermano mayor, el primero que sale de casa y genera confianza en mucha gente para abrir una cuenta digital. También me gusta mencionar a Bnext, que fue un neobanco español que ya ha desaparecido, pero que ayudó a cambiar la mentalidad de muchos jóvenes y a demostrar que había otra forma de hacer banca. En cuanto a qué podemos aprender de Revolut, diría que han sido capaces de lanzar múltiples productos y líneas de negocio de una manera muy parecida y de escalarlas muy rápidamente, además de expandir su plataforma fuera de Europa con toda la complejidad regulatoria que eso implica. Eso es admirable. Como europeos, deberíamos estar orgullosos de tener dos plataformas tan potentes como Revolut y Trade Republic compitiendo con grandes bancos de otras regiones del mundo.

¿Se plantean dar el paso de salir fuera de Europa, a mercados como EEUU?

Por ahora, estamos claramente en una fase de consolidación. Todavía tenemos mucho que consolidar en Europa y estamos creciendo a mucha velocidad, lo que indica que sigue habiendo mucho espacio por cubrir. Nuestra estrategia difiere un poco de la estrategia de la banca tradicional y también de otros neobancos. No tenemos un modelo de suscripción y tenemos un peso muy importante en la parte de inversión, además de comisiones mucho más bajas que las de otros neobancos. Eso nos hace todavía muy competitivos en Europa y no queremos perder ese foco. Cuando consideremos que ya hemos llegado a más países en Europa, hemos profundizado dentro de esos países y hemos localizado más nuestra propuesta, entonces podremos plantearnos expandir el producto fuera de Europa. Pero, por ahora, el foco es Europa.

¿Qué espera de 2026 y cómo esperan acabar el año?

Creo que vamos a alcanzar un millón adicional de clientes en 2026. Y eso ya nos colocaría como uno de los bancos más grandes en España. Además, cada millón adicional nos costará menos tiempo conseguirlo. Pero, sobre todo, lo que espero es que sigamos desarrollando exactamente el producto que los españoles están esperando. Hasta ahora nos pedían más localización: IBAN español, Bizum, fondos, atención al cliente... y lo hemos ido haciendo. Creo que eso nos va a ayudar mucho a crecer, porque hemos sido muy ágiles, y esa cualidad va a ser una ventaja importante para seguir creciendo a lo largo de este año. Ya veremos, aún queda mucho 2026.