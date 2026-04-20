Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, Santander, BBVA, ING y el resto de bancos

Miles de pensionistas miran ya al calendario para saber qué día recibirán la pensión de abril de 2026. Aunque la Seguridad Social mantiene como norma general el abono a mes vencido, lo habitual es que las entidades financieras adelanten el ingreso varios días, de forma que muchos beneficiarios disponen del dinero antes de que acabe el mes.

El pago oficial se sitúa así entre los primeros días del mes siguiente. En este caso, al corresponder abril de 2026, el ingreso por parte de la Seguridad Social se efectuaría a comienzos de mayo. Sin embargo, los bancos vuelven a anticipar el cobro, como ya es habitual, en una horquilla que este mes va del 22 al 27 de abril.

Las entidades que antes abonarán la pensión serán Bankinter y Unicaja, que la adelantan al miércoles 22 de abril. Banco Santander está previsto que efectúe el ingreso entre el jueves 23 y el sábado 25. A partir del viernes 24 de abril se concentra buena parte de los pagos. En principio ese día cobrarán los clientes de CaixaBank, ImaginBank, Ibercaja, Banco Sabadell y Cajamar.

Por su parte, BBVA, ING y Kutxabank mantienen el abono el sábado 25 de abril, aunque la disponibilidad efectiva del dinero podría trasladarse al lunes 27. Precisamente esa fecha, el 27 de abril, es la que aparece para Abanca, que se sitúa así como la entidad que más retrasa el pago este mes.

De forma resumida, el calendario queda así:

22 de abril: Bankinter y Unicaja

23 de abril: Santander

24 de abril: CaixaBank, ImaginBank, Ibercaja, Sabadell y Cajamar

25 de abril: BBVA, ING y Kutxabank

27 de abril: Abanca

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Las fechas, en todo caso, son orientativas y pueden variar en función de la política interna de cada banco o de las condiciones aplicadas a determinados clientes. Por eso, conviene revisar la información de la propia entidad antes de dar por cerrado el calendario. El interés por conocer el día exacto de cobro crece cada mes entre los pensionistas, especialmente en un sistema que paga más de 10 millones de pensiones contributivas y en el que la pensión media se sitúa en 1.367,4 euros mensuales, mientras que la de jubilación alcanza los 1.568,5 euros.