Las aerolíneas programan un 5,7% más de asientos para el verano pese a la incertidumbre por la guerra de Irán

Las aerolíneas que operan en España afrontan la temporada de verano con una oferta al alza, aunque bajo un contexto de elevada incertidumbre geopolítica. Entre abril y octubre de 2026 se han programado 260 millones de asientos en vuelos con origen o destino en el país, lo que supone un incremento del 5,7% respecto al verano anterior, según ha explicado este martes desde Madrid el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

“El contexto es más incierto que nunca”, ha advertido el representante de las aerolíneas, en referencia al impacto de la guerra de Irán sobre el sector aéreo, el turismo y la economía en general. Aun así, Gándara ha revelado que las “perspectivas son buenas” y que la demanda se mantiene sólida, como ya anticipaban las previsiones presentadas el pasado octubre.

Crecimiento desigual por zonas

El crecimiento de capacidad es, sin embargo, desigual por territorios. Canarias registra un descenso del 2% en la programación de asientos, frente a los aumentos del 10% de Andalucía, el 8% de Madrid y el 7,6% de Barcelona. En Baleares, el incremento es también moderado, del 2%. “Esto es lo programado; luego habrá que ver cuántos asientos se traducen realmente en pasajeros”, ha matizado.

El comportamiento de la demanda será clave en un escenario marcado por múltiples factores, desde la evolución del conflicto en Oriente Medio hasta el coste de la energía o la renta disponible de los hogares. En el primer trimestre del año, el tráfico aéreo ya crece un 3,2%, lo que hace prever que la tendencia seguirá siendo positiva.

Precio del queroseno duplicado

El conflicto en Irán ya está teniendo efectos operativos sobre la aviación internacional, con restricciones en rutas que se suman a las derivadas de la guerra en Ucrania. No obstante, su impacto directo en España es limitado —en torno al 1,5%— debido al menor peso de las conexiones con Asia. Gándara ha especificado que el gran peso de los vuelos intercontinentales desde el Estado son hacia América.

El efecto más relevante llega por la vía de los costes. El precio del queroseno se ha duplicado desde el inicio del conflicto, pasando de unos 700 a cerca de 1.500 dólares por tonelada métrica, aunque entre el 70% y el 80% del consumo está cubierto mediante coberturas previas. “Habrá que ver cuál es el impacto neto”, ha señalado Gándara, que ha insistido en que la traslación a precios dependerá de la interacción entre oferta y demanda.

Un avión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten

En cuanto al suministro, el sector descarta problemas en España. Solo el 11% del crudo importado procede de la zona en conflicto y entre el 80% y el 85% del queroseno de aviación se produce en refinerías nacionales. Esta situación, ha apuntado, abre además una oportunidad para acelerar el desarrollo de combustibles sostenibles (SAF), cuya penetración apenas alcanza el 2%.

Choque con Aena por las tasas

Uno de los focos de tensión del sector sigue siendo la política de tarifas aeroportuarias. La ALA ha respondido a las críticas del presidente de Aena, Maurici Lucena, quien calificó de “frívolas” y “mezquinas” las propuestas de las aerolíneas.

Visiblemente molesto, Gándara ha evitado entrar en el terreno de las descalificaciones, pero ha defendido el “respeto y el rigor” de la asociación. “Nos parece desafortunado que se nos tache de mezquinos o irresponsables”, ha afirmado. Según ha explicado, la propuesta del sector para revisar las tasas se basa en “una fórmula matemática” y en proyecciones elaboradas con consultoras independientes, dentro del marco regulatorio vigente.

Un avión aterriza en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten

La patronal sostiene que es posible reducir tarifas y, al mismo tiempo, afrontar inversiones previstas de hasta 10.000 millones de euros. El debate se enmarca en la aprobación, antes del 30 de septiembre, del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

Menos tráfico doméstico

Por mercados, el tráfico doméstico retrocedió un 1,3%, consolidando la normalización tras el auge posterior a la pandemia, mientras que el segmento intraeuropeo aumentó un 5,3% y el intercontinental, un 6%.

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De cara al verano, las aerolíneas no prevén cancelaciones significativas más allá de los ajustes habituales y recomiendan a los viajeros anticipar la compra de billetes ante la incertidumbre sobre la evolución de los precios. De esta forma, el dirigente de la ALA ha minimizado los anuncios de algunas compañías de cancelar rutas o frecuencias. “Es imposible prever qué va a pasar”, ha resumido Gándara, en un contexto en el que el petróleo, la inflación y la situación internacional condicionarán la campaña “día a día y hora a hora”.