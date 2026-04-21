ENERGÍA
Competencia alerta de un sector de los combustibles “tendente al oligopolio” en España y ensalza el papel de las gasolineras ‘low cost’
La presidenta de la CNMC asegura en el Congreso de los Diputados que no se han detectado “comportamientos manipuladores” de precios en plena crisis y que vigila “gasolinera a gasolinera, producto a producto, día a día, y precio a precio” para evitar abusos
El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevan semanas extremando la vigilancia para evitar abusos en el sector de las gasolineras aprovechando la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio. En plena crisis, se han reforzado los mecanismos de control para monitorizar al máximo la evolución de los precios, tanto del que paga el cliente final en las gasolineras como al que compran el combustible las estaciones de servicio a las petroleras.
La CNMC no ha detectado de momento “comportamientos anormales ni manipuladores” en el mes y medio de vigilancia reforzada, ha confirmado la presidenta Cani Fernández en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha garantizado que el organismo “abrirá todos los expedientes sancionadores que correspondan” si detectan prácticas irregulares y que se continuará con la vigilancia “gasolinera a gasolinera, producto a producto, día a día, y precio a precio” como se ha venido haciendo hasta ahora.
Vigilar la estructura actual y futura
Pero el análisis de Competencia del funcionamiento del complejo sector de los carburantes va más allá del control exhaustivo actual al calor de la escalada de precios por la guerra, y el organismo garantiza que también se vigila “su estructura actual y su estructura futura” para evitar un funcionamiento sin suficiente competencia por la existencia de grandes grupos petroleros que tienen una posición fuerte en el mercado español.
La presidenta de la CNMC ha alertado de un sector de los combustibles “tendente al oligopolio” en España, por la presencia de “tres operadores con una fuerte integración vertical que puede ser valiosa en momentos de crisis como el actual”, ha dicho en referencia a las petroleras con refinerías propias en el mercado español, Repsol, Moeve y BP y también con las mayores redes de estaciones de servicio. “Nos ha costado mucho tener en España dinamizadores de la competencia en este mercado”, ensalzando la labor de las pujantes redes de gasolineras de bajo coste e independientes y sobre las que hay que velar para que “gocen de buena salud”.
“En carburantes, nuestra prioridad es preservar un mercado altamente competitivo, de forma que tanto consumidores como empresas se beneficien de su correcto funcionamiento. En este ámbito, la vigilancia constante y la capacidad de reacción rápida son esenciales, en particular para prevenir fraude o comportamientos anómalos”, ha explicado Fernández, que ha garantizado el cumplimiento del mandato del Ejecutivo de “reforzar el seguimiento de precios en carburantes en el crítico contexto geopolítico actual”.
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