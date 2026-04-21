El subsidio para mayores de 52 años contempla una excepción que permite cobrarlo incluso sin sellar el paro

En los últimos meses, varias sentencias han reconocido el subsidio para mayores de 52 años a personas que no cumplían todos los requisitos formales. No es un cambio de ley ni una vía automática, pero sí una puerta que empieza a abrirse en los tribunales. ¿La clave? Una excepción jurídica conocida como “doctrina del paréntesis”.

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más relevantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero también una de las más exigentes. Entre sus requisitos está mantener la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo, lo que en la práctica obliga a “sellar el paro” de forma constante.

Sin embargo, algunos tribunales están empezando a flexibilizar esta exigencia en situaciones muy concretas.

La excepción

La llamada doctrina del paréntesis no es una ley nueva, sino un criterio jurídico que permite “ignorar” determinados periodos en los que una persona no ha podido cumplir con sus obligaciones laborales o administrativas.

En estos casos, los jueces consideran que no se puede penalizar al trabajador si la interrupción se debe a causas ajenas a su voluntad.

En la práctica, esto significa que se puede llegar a reconocer el subsidio aunque no se haya sellado el paro durante un tiempo, siempre que exista una justificación sólida.

Los supuestos más habituales son:

Cuidado de hijos o familiares dependientes

Enfermedades graves o situaciones médicas prolongadas

Periodos fuera del mercado laboral por causas involuntarias

Lo que dice la ley

Pese a estas sentencias, conviene no perder de vista el criterio general. El Tribunal Supremo ha dejado claro que, como norma, sí es obligatorio mantener la inscripción continua como demandante de empleo desde el agotamiento de la prestación contributiva.

Además, el SEPE sigue aplicando este criterio de forma estricta en la vía administrativa. Es decir:

No hay un cambio normativo .

. No es un derecho automático .

. Y en muchos casos, la solicitud seguirá siendo denegada inicialmente.

Más flexibilidad

La clave está en entender que esta excepción no elimina los requisitos, sino que permite interpretarlos de forma más flexible en situaciones muy concretas.

En la práctica, esto implica que:

Solo se reconoce tras un análisis individual.

Es necesario justificar bien la causa.

En muchos casos, hay que recurrir la decisión en los tribunales.

En definitiva, el subsidio para mayores de 52 años no ha cambiado, pero sí su interpretación en determinados casos. La diferencia no está en dejar de sellar el paro, sino en poder demostrar por qué no se hizo. Ahí es donde la Justicia está empezando a marcar una excepción.