El Ibex 35 abre con alzas moderadas y el petróleo cae tras el alto el fuego en Irán

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,3%, en una apertura marcada por el descenso del precio del petróleo por debajo de los 98 dólares por barril, después de que Estados Unidos e Irán ampliaran su tregua temporal. En los primeros compases de la jornada, el principal índice de la Bolsa de Madrid avanzaba un 0,28%, hasta situarse en los 18.191,80 puntos.

En paralelo, el barril de Brent, referencia en Europa, se negociaba en torno a los 97,8 dólares al comienzo de la sesión en las Bolsas europeas, tras ceder un 0,7%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, cotizaba cerca de los 88,8 dólares, con una caída del 1%.

La moderación del crudo llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera prorrogar el alto el fuego temporal alcanzado a comienzos de abril con Irán, a la espera de que Teherán presente una propuesta y concluyan las negociaciones. No obstante, Washington mantendrá el bloqueo sobre los puertos iraníes.

Trump aseguró además durante la madrugada que Irán no desea el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, por la que circula aproximadamente uno de cada cinco barriles de crudo. Según afirmó, el cierre de este paso supondría para Irán pérdidas de unos 500 millones de dólares diarios, equivalentes a 425,75 millones de euros.

En esa misma línea, el presidente estadounidense sostuvo que la economía iraní atraviesa una situación crítica, lo que, a su juicio, explica el interés del país en reabrir cuanto antes el estrecho de Ormuz. Por su parte, Irán ha advertido a sus vecinos de Oriente Próximo de que, si se lanzan ataques desde sus territorios, tendrán que despedirse de su producción de petróleo.

Mientras tanto, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha alertado de que, si el estrecho de Ormuz no se reabre en las próximas semanas, varios países vulnerables podrían enfrentarse a una crisis alimentaria por la falta de fertilizantes necesarios para sus cosechas.

Las Bolsas asiáticas han reaccionado de forma mayoritariamente positiva a la prolongación de la tregua entre Estados Unidos e Irán. El Kospi surcoreano ha subido un 0,5%, el Shenzhen chino más de un 1,2% y el Nikkei japonés otro 0,5%. En cambio, el Hang Seng de Hong Kong retrocedía un 1,2%.

En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones y del Nasdaq anticipaban alzas superiores al 0,5% en la apertura de este miércoles, después de que Wall Street cerrara la jornada anterior en negativo.

En el ámbito empresarial, Fertiberia ha comunicado antes de la apertura del mercado que ha encargado a Pareto Securities, como ‘Sole Bookrunner’, la organización de una ronda de reuniones con inversores de renta fija con vistas a lanzar una nueva emisión de bonos sénior garantizados en el mercado noruego, por 300 millones de euros y con vencimiento a cinco años.

Por su parte, el grupo Cox ha anunciado que propondrá en su junta general de accionistas, prevista para el próximo 22 de mayo en primera convocatoria, el cambio de su denominación social de Cox ABG Group a Cox Infrastructure Group.

También este miércoles, el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, se reúne con cerca de 450 directivos de las distintas filiales y áreas de negocio de la compañía, en un contexto marcado principalmente por las desinversiones de la teleco en Hispanoamérica.

En el arranque de la sesión, ArcelorMittal lideraba las subidas del Ibex 35 con un avance del 1,3%, seguida de ACS (+1,2%) y Ferrovial (+0,7%). En el lado contrario, Acciona Energía cedía un 1%, Puig un 0,4% y Solaria un 0,2%.

El resto de las principales plazas europeas también abría con tono positivo. Londres avanzaba un 0,04%, París un 0,3%, Fráncfort un 0,4% y Milán un 0,3%.

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En el mercado de divisas, el euro ganaba terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1751 billetes verdes, mientras que la rentabilidad exigida al bono español a diez años bajaba hasta el 3,44%.