Desconvocada la huelga en las gasolineras tras un "histórico" acuerdo en el convenio

Los sindicatos CCOO de Industria y UGT FICA han desconvocado este miércoles la huelga en las estaciones de servicio de toda España prevista para los próximos 30 de abril y 3 de mayo, en coincidencia con el Puente del Primero de Mayo, después de alcanzar un acuerdo "histórico" en el convenio.

Según ha informado CCOO de Industria en una nota de prensa, este pacto, que ha sido alcanzado durante la mediación celebrada en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), incluye incrementos salariales del 6,4% durante los tres años de convenio, garantía del IPC, reducción de jornada y mejoras laborales.

En concreto, el acuerdo fija incrementos salariales del 3,4% en 2025, el 2% en 2026 y el 1% en 2027, todos con efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada año, alcanzando una subida acumulada del 6,4%.

Además incorpora una cláusula de revisión salarial para 2026 y 2027 que garantiza el IPC real, hasta el 6% anual y sin revisión a la baja, y logra la reducción de la jornada anual durante toda la vigencia del convenio.

También se mejoran distintos complementos: el plus festivo se incrementa en 2 euros desde 2026; el plus distancia alcanzará los 0,13 euros en 2027; el quebranto de moneda se sitúa en 667 euros anuales en 2026 y 2027, y el plus de limpieza tendrá un mínimo de 30 euros.

En el ámbito social se actualiza la regulación de la jubilación anticipada, facilitando su acceso hasta un mes antes de la jubilación ordinaria y reorganizando el cobro de las primas en cuatro periodos semestrales.

Del mismo modo, se refuerzan las garantías laborales con la obligatoriedad de una audiencia previa de hasta cinco días hábiles antes de cualquier despido.

El convenio incorpora nuevas regulaciones en el régimen de faltas, vinculadas al registro de jornada y la comunicación de ausencias, siempre bajo el principio de que las empresas deben garantizar los medios necesarios.

Las partes se han comprometido a cerrar la redacción definitiva del convenio en un plazo máximo de 30 días. Como consecuencia directa, los sindicatos han decidido desconvocar la huelga prevista para los días 30 de abril y 3 de mayo.

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CCOO de Industria y UGT FICA valoran este acuerdo como un "avance contundente que refuerza derechos, protege salarios y demuestra que el binomio negociación y presión son herramientas eficaces para arrancar mejoras reales".