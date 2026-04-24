La jueza propone que las víctimas de Adamuz sean representadas por un único abogado

La jueza Cristina Pastor, que investiga el accidente de alta velocidad acontecido en Adamuz, ha dado un plazo de 15 días a las víctimas y a las acusaciones populares para que se agrupen bajo una única representación y dirección letrada, y que designen, por tanto, a un "procurador y letrado comunes".

Con esta medida, buscaría reducir la representación a un abogado de los afectados y otro de las entidades personadas, con objeto de agilizar la causa. Si estas acusaciones no alcanzan un acuerdo para designarlo, el juzgado de Instrucción 2 de Montoro impondría una representación única de oficio.

La tragedia provocó 46 víctimas mortales (algunas extranjeras) y más de un centenar de heridos, lo que ha dado lugar a la personación de 142 acusaciones particulares. Asimismo, se han personado seis acusaciones populares, entre las que se hallan sindicatos, partidos políticos y asociaciones.

La jueza rectifica

La medida, recogida en una provindencia del 22 de abril pasado, ha sido calificada como "inédita" e "impropia de un juez" por fuentes del procedimiento consultadas por Diario CÓRDOBA. Tras la indignación que ha despertado entre las partes, un día más tarde, el jueves 23 de abril, la jueza ha dictado una nueva providencia otorgando un plazo de diez días a estas acusaciones para que presenten sus alegaciones al respecto.

Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga la tragedia ferroviaria de Adamuz. / A. J. González

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informa este viernes de que Cristina Pastor, además, ha suspendido el cómputo del plazo de 15 días, que "quedará en suspenso hasta en tanto en cuanto recaiga resolución resolviendo sobre la cuestión de la unificación una vez formuladas las alegaciones, reanudándose el cómputo una vez se dicte la oportuna resolución, y sin perjuicio de que a la vista de lo resuelto se pueda dejar sin efecto o modificar la providencia de 22/04/202".

Elección del abogado por el juzgado

La primera resolución, firmada el 22 de abril, establece que la unificación deberá realizarse mediante un escrito conjunto firmado por todas las partes o mediante escritos concordantes, "en los que se manifieste la conformidad con la representación y dirección designadas".

La jueza les apercibe, además, de que transcurrido el plazo concedido sin haber alcanzado un acuerdo, el juzgado las unificará de oficio. Todas las acusaciones particulares quedarían así integradas en la representación letrada de la acusación particular que se personó en primer lugar en la causa. Si esto no fuese posible, se aglutinarían en la segunda acusación particular personada.

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Vulnera el derecho a elegir

El letrado de una de esas acusaciones particulares ha manifestado este viernes que se trata de una actuación "inédita", que vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir su representación en un procedimiento judicial. Es más, avanza su recurso a una medida que, asegura, es "impropia de un juez".