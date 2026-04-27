Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo incendio en OndaInnovador edificio CastellóCierre comercio CastellóAbadía medieval PortellLluvia puente CastellónDeclaración renta pensionistas
instagramlinkedin

Empresas

Shell acuerda comprar la canadiense ARC Resources por 16.400 millones de dólares

El anuncio se conoce antes de que Shell presente el próximo 7 de mayo los resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal

La petrolera anglo-neerlandesa Shell acuerda comprar la canadiense ARC Resources por 16.400 millones de dólares.

La petrolera anglo-neerlandesa Shell acuerda comprar la canadiense ARC Resources por 16.400 millones de dólares. / EFE

EFE

Londres

La petrolera anglo-neerlandesa Shell anunció este lunes un acuerdo para comprar la canadiense ARC Resources por 16.400 millones de dólares (unos 13.960 millones de euros), una operación con la que refuerza su estrategia de crecimiento en gas natural de esquisto y su presencia en Norteamérica.

La operación se estructura en unos 3.400 millones de dólares en efectivo, alrededor de 10.200 millones en acciones de Shell y aproximadamente 2.800 millones en deuda y arrendamientos, según un comunicado remitido al mercado.

Shell indicó que el acuerdo le permitirá aumentar su producción en unos 370.000 barriles equivalentes de petróleo diarios de forma inmediata y elevar su crecimiento medio anual al 4 % hasta 2030, frente al 1 % previsto anteriormente.

El cierre de la operación está previsto para el segundo semestre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas de ARC y de los reguladores.

ARC Resources es una compañía energética canadiense con sede en Calgary, centrada en la producción de gas natural y líquidos asociados en la cuenca de Montney.

Shell, que en 2022 unificó su estructura corporativa y fijó su sede ejecutiva en Londres, es uno de los mayores grupos energéticos del mundo, con actividad en producción, gas natural licuado, refinado y comercialización de energía.

El consejero delegado de Shell, Wael Sawan, señaló que ARC es "un productor de alta calidad y de bajo coste con baja intensidad de carbono", que complementa la presencia del grupo en Canadá y refuerza su base de recursos a largo plazo, al tiempo que permite avanzar en su estrategia de "aportar más valor con menos emisiones".

Por su parte, el presidente y consejero delegado de ARC, Terry Anderson, afirmó que la operación permitirá "materializar valor para los accionistas" y que la compañía se integra en un grupo con "una cartera global de activos de primera clase".

Noticias relacionadas

El anuncio se conoce antes de que Shell presente el próximo 7 de mayo los resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal, en los que el mercado espera un impacto positivo del alza de los precios del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  2. Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
  3. Galería de imágenes: Éxito absoluto de la Carrera de Empresas de Castellón
  4. La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
  5. Insultos y una navaja en un partido de fútbol de cadetes en Castellón
  6. Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó
  7. Nuevo incendio con una gran columna de humo en la planta de basuras de Onda: diez dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas
  8. La 4ª edición de la Carrera de las Empresas bate todos los récords con más de 3.500 participantes de 186 empresas

Segorbe siembra conciencia ambiental entre los escolares con el certamen del Día del Árbol

Segorbe siembra conciencia ambiental entre los escolares con el certamen del Día del Árbol

El videoanálisis de Miguel Agost | Prioridad nacional

El videoanálisis de Miguel Agost | Prioridad nacional

Casi 16.000 personas han modificado su sexo en el Registro Civil desde la aprobación de la Ley Trans en 2023

Casi 16.000 personas han modificado su sexo en el Registro Civil desde la aprobación de la Ley Trans en 2023

El videoanálisis de Miguel Agost | Prioridad nacional

El Infinitri 113 Triathlon Peñíscola se consolida como referente internacional: ganadores, impacto económico, parajes...

El Infinitri 113 Triathlon Peñíscola se consolida como referente internacional: ganadores, impacto económico, parajes...

El Consell reafirma su apoyo a la macroplanta de amoniaco verde en PortCastelló y agilizará los trámites

El Consell reafirma su apoyo a la macroplanta de amoniaco verde en PortCastelló y agilizará los trámites

La Casa de la Familia de Castelló imparte formación a familias monoparentales sobre recursos y derechos

La Casa de la Familia de Castelló imparte formación a familias monoparentales sobre recursos y derechos

El PSPV-PSOE de Castellón defiende sacar el debate migratorio del ruido y reivindica la aportación de las personas regularizadas

El PSPV-PSOE de Castellón defiende sacar el debate migratorio del ruido y reivindica la aportación de las personas regularizadas
Tracking Pixel Contents