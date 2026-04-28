Los fondos de pensiones envejecen con bajas rentabilidades y altas comisiones

Las pensiones sustentan la vida de las personas cuando superan la edad de trabajar. Más allá de las pensiones públicas, que sostienen la mayoría de esta carga, algunas personas deciden ahorrar en planes privados durante su vida laboral para tener un complemento añadido. Muchos lo hacen con planes de pensiones específicamente diseñados para este fin, pero estos productos han perdido atractivo por su baja rentabilidad.

Entre 2010 y 2025, los fondos de pensiones se revalorizaron de media en un 3,23% anual, una cifra que es inferior incluso a la de los bonos del Estado español a 15 años (5,84% anual), un instrumento que se califica de conservador por la previsibilidad de su retorno. Es una de las conclusiones del último estudio de la escuela de negocios IESE sobre planes de pensiones españoles, que analiza la rentabilidad de esos fondos en periodos de 15 años con datos de la asociación de instituciones de inversión colectiva Inverco. Las pensiones privadas también han tenido en el mismo periodo un rendimiento inferior a otros productos de mayor riesgo a corto plazo, como son la bolsa europea EuroStoxx 50 (7,82%) y la de la estadounidense S&P (14,06%).

Rentabilidades anuales de los fondos de pensiones en España. / El Periódico

El estudio del IESE asegura que un inversor, cuando entrega su dinero a una gestora de fondos para que se lo gestione, espera obtener una rentabilidad superior a la que puede obtener por sí mismo, y contrapone: “Los datos indican que muy pocos gestores se merecen las comisiones que cobran por su gestión”.

Por otro lado, las comisiones que cobran los fondos individuales de pensiones por gestionar el dinero han estado en los últimos años por encima del 1,2% anual, según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Mientras tanto, otras alternativas, como los fondos de pensiones ligados al empleo, que son aquellos promovidos desde las empresas y que pagan los trabajadores o el empleador, han tenido comisiones por debajo del 0,3%.

Además, la inversión en planes de pensiones está distribuida de forma desigual. En 2019, el 66% de los beneficios de las pensiones privadas estaban concentrados en el decil más rico de los españoles, según la AIReF.

Los planes de empleo

La reforma de pensiones de 2022 bajó de 8.000 a 1.500 euros el límite que las personas físicas pueden aportar a planes de pensiones privadas con incentivos fiscales, mientras que aumentaban los recursos que se pueden destinar a planes de empleo.

El objetivo de la reforma era reducir el protagonismo de los planes individuales y reforzar los planes vinculados al empleo. Sin embargo, las gestoras de planes de pensiones creen que se debería introducir para las empresas un sistema de adscripción automática a planes de empleo, como ocurre en países como Reino Unido o Irlanda, así como volver a subir a 8.000 euros el límite para planes individuales, según la Encuesta de Gestoras de Planes de Pensiones del 2026.

Desde 2021, el sistema de pensiones ha registrado aportaciones netas negativas, tal y como muestran los datos de Inverco disponibles a partir de ese año, es decir, se retiran más fondos de los que entran. No obstante, las rentabilidades positivas han compensado las retiradas, por lo que el sistema ha incrementado el volumen de los recursos que gestiona.

Aportaciones netas en planes de pensiones. / El Periódico

Las aportaciones netas negativas provienen del sistema individual, aquella que paga directamente cada persona, mientras que, en 2024 y 2025, ha habido aportaciones positivas en el sistema vinculado al empleo, aquella parte promovida desde las empresas que pagan los trabajadores o los empleadores. Pese a ello, el aumento en las aportaciones a los planes de empleo aún no compensa las salidas desde los fondos individuales.

Fondos gestionados por planes de pensiones individuales y de empleo. / El Periódico

Euskadi, la única comunidad que se desvía de la media

Los planes de pensiones privados en España gestionan el equivalente al 11% del PIB estatal, mientras que en el conjunto de la OCDE la media está en el 95% del PIB, según el último informe sobre pensiones de la OCDE con datos del 2024.

Entre las comunidades autónomas, el País Vasco es un caso particular, ya que acumula el triple de fondos de pensiones que la media estatal. Los vascos incorporaron hace décadas las llamadas Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) que suman más de 32.000 millones de euros actualmente, un 33% del PIB comunitario, según datos del Gobierno Vasco. Algunos de los planes en Euskadi están incluidos en convenios colectivos después de negociaciones entre patronales y sindicatos.