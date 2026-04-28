El presidente de Renfe dice en el Congreso que la operadora "es una víctima más" de los accidentes de Adamuz y Gelida

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que la empresa pública operadora de trenes es "una víctima más" de los dos accidentes ferroviarios que ocurrieron el pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Renfe es una víctima más de dos siniestros que han afectado a nuestro personal y a nuestros viajeros. Y creo, sinceramente, que hemos atendido a la crisis como cabe esperar de una operadora pública responsable", ha señalado.

Fernández Heredia ha acudido este martes al Congreso de los Diputados para comparecer a iniciativa propia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para rendir cuentas de estos dos accidentes, tras haber pasado ya por esta comisión tanto el presidente de Adif, Pedro Marco, como el ministro del ramo, Óscar Puente.

El presidente de Renfe ha incidido durante su intervención en los esfuerzos que la empresa ha llevado a cabo en los últimos meses para restaurar la percepción de que el ferrocarril es un medio de transporte seguro --"quizá el que más", ha comentado--, a pesar de que en ocasiones puedan ocurrir casos como estos "desgraciados accidentes".

"Usaremos esta experiencia para mejorar nuestros procedimientos y detectar elementos de posible mejora. Renfe no solo ha estado al lado de las víctimas, sino que lo va a seguir estando", ha añadido.

Críticas de Vox

El turno de los portavoces de los partidos políticos lo ha comenzado la diputada de Vox Patricia Rueda, al haber solicitado esta formación también la comparecencia del presidente de Renfe, que le ha echado en cara el decir que Renfe sea una víctima más.

"Eso es inhumano y demuestra la poca categoría moral a la que, tristemente, nos tienen acostumbrados quienes están en cargos de responsabilidad, ya no solo en este Gobierno, sino en Renfe, Adif, etc. Siento indignación al escuchar sus palabras en esta Cámara, porque su intervención, al estilo de Óscar Puente o del presidente de Adif, es cero autocrítica y cero responsabilidad", ha señalado Rueda.

La diputada ha criticado que no se implemente un sistema que detecte la rotura de vías (algo que Adif asegura que no existe en el mundo un sistema fiable que lo haga) o que el sistema ferroviario español "no tenga una gestión eficiente".

Renfe se vio involucrada en el accidente de Adamuz del 18 de enero cuando uno de sus trenes Alvia chocó contra uno de Iryo que acababa de descarrillar y había invadido la vía contigua, por la que circulaba el Alvia, causando 46 fallecidos.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a la rotura de una soldadura del carril como principal causa del accidente y a que solo transcurrieron 15 segundos desde el descarrilamiento del Iryo al choque con el Alvia, lo que explica que no hubiese tiempo para frenar el tren.

En el de Gelida, uno de los trenes Rodalies de Renfe colisionó el 20 de enero con los restos de un muro que se había desplomado sobre las vías a consecuencia de las fuertes tormentas, que resultó en la muerte de uno de los maquinistas y en otras cinco personas heridas graves.