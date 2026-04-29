Iberdrola gana un 15% menos por la venta de México, pero mejora sus previsiones para 2026

Iberdrola ganó 1.711,3 millones de euros hasta marzo, un 15% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, marcado por la venta de su negocio en México. Si se excluyen los efectos derivados de ajustes de la venta de activos en México y otros impactos, el beneficio neto ajustado creció en el periodo un 11,4%, hasta los 1.865 millones.

De hecho, la compañía ha anunciado una mejora de sus previsiones para 2026, cuando espera un crecimiento de "más del 8%" en su beneficio neto ajustado, excluyendo plusvalías por rotación de activos. Iberdrola atribuye el crecimiento a las inversiones en redes eléctricas en Reino Unido y Estados Unidos, dos de sus principales geografías, que concentran el 70% de las inversiones en redes eléctricas para el periodo 2025-2028.

Iberdrola, igual que otras compañías del sector, ha redirigido las inversiones de los próximos años hacia las actividades reguladas, que le garantizan una rentabilidad estable a medio plazo. Y entre 2028 y 2030, espera que cerca del 75% del beneficio bruto de explotación (Ebitda) prevé que venga de actividades reguladas o contratos a plazo.

Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía superó los 4.067 millones, en torno a un 10% menos en comparativa interanual, mientras que el Ebitda ajustado alcanzó los 4.100 millones de euros, un 2,4% más siendo el negocio de redes el principal motor con un crecimiento del 9%, hasta los 2.048 millones de euros. El área de generación y clientes retrocedió un 2% (2.022 millones de euros) por costes regulatorios en la Península Ibérica, que se compensaron con un aumento de la producción en Reino Unido y otros países europeos.

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Iberdrola descarta impactos financieros relevantes derivados de la guerra de Irán. La compañía explica en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tiene 93% de las compras de equipos estratégicos asegurado hasta 2028, sin afección por la situación de Estrecho de Ormuz, y que no tiene dependencia de combustibles fósiles "ni exposición a materias primas energéticas".