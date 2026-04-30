La empresa los califica como "sólidos"
ArcelorMittal reduce un 28,6% su beneficio trimestral, hasta 493 millones de euros
La siderúrgica elevó sus ingresos un 4,4%, hasta 13.252 millones, y mejoró el Ebitda un 6,2%
ArcelorMittal obtuvo un beneficio neto atribuido de 493 millones de euros —575 millones de dólares— en el primer trimestre del año, lo que supone una caída del 28,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha comunicado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Pese al descenso del beneficio, el grupo siderúrgico mejoró sus principales magnitudes operativas. El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó entre enero y marzo en 1.440 millones de euros —1.679 millones de dólares—, un 6,2% más que en el primer trimestre del año pasado.
La compañía también incrementó su facturación. Los ingresos de ArcelorMittal alcanzaron los 13.252 millones de euros —15.457 millones de dólares—, lo que representa un avance interanual del 4,4%.
El consejero delegado de la empresa, Aditya Mittal, destacó que los resultados del primer trimestre se mantuvieron “sólidos” pese a la inestabilidad en Oriente Próximo. El directivo señaló además que los fundamentos del negocio han mejorado en los últimos tres meses, impulsados especialmente por el reajuste del entorno regulatorio europeo.
En concreto, Mittal hizo referencia al CBAM, el mecanismo europeo de ajuste en frontera por carbono, y al nuevo contingente arancelario, conocido como TRQ, que se espera que reduzca de forma significativa las importaciones en Europa a partir del próximo 1 de julio.
Según el consejero delegado, ArcelorMittal está bien posicionada para aprovechar esta oportunidad gracias a su capacidad existente y a la reactivación de capacidad que permanecía inactiva.
En cuanto a la remuneración al accionista, la compañía abonó en marzo su primer dividendo trimestral provisional, de 0,12 euros por acción —0,15 dólares—, dentro de una propuesta de dividendo anual de 0,51 euros por título —0,60 dólares—.
Además, la siderúrgica mantendrá su política de devolver a los accionistas al menos el 50% del flujo de caja libre restante tras el pago de dividendos mediante programas de recompra de acciones.
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