El BCE resiste la presión por Irán y deja los tipos en el 2%, pero da por hecha una subida en junio

Desde el pasado 5 de junio de 2025, los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo (BCE) permanecen inamovibles. En la séptima reunión desde aquel entonces, la institución presidida por Christine Lagarde permanece instalada en el estoicismo. El máximo supervisor de la política monetaria de la zona Euro ha vuelto a dejar los tipos de interés en el 2%, pese a la amenaza que supone para la inflación y el crecimiento de la economía europea la guerra entre Irán, EEUU e Israel, que acumula ya más de 60 días de duración.

De esta forma, el organismo con sede en Fráncfort considera que los efectos del shock energético derivado del cierre del estrecho de Ormuz no han hecho suficiente mella aún en la economía como para plantearse un cambio de rumbo en la política monetaria de la Unión Europea. Sin embargo, el BCE da casi por hecha una subida de 25 puntos básicos en los tipos en su próxima reunión, que tendrá lugar el 11 de junio.

"La guerra en Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía, lo que ha impulsado la inflación y ha lastrado la confianza económica. Las repercusiones de la guerra sobre la inflación a medio plazo y la actividad económica dependerán de la intensidad y la duración de la crisis de los precios de la energía, así como de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda ronda. Cuanto más se prolongue la guerra y más tiempo se mantengan elevados los precios de la energía, mayor será probablemente el impacto sobre la inflación general y la economía", reza el comunicado adjunto a la decisión.

Este jueves, Eurostat ha divulgado las cifras de la inflación de la Eurozona correspondientes al mes de abril. Esta se situó en el 3%, lo que suponen máximos desde 2023, en un repunte especialmente motivado por las alzas en los precios de la energía desencadenados por la guerra de Irán. Respecto a esta circunstancia, el BCE sostiene que la inflación a largo plazo permanece "bien contenida", pero en horizontes más cercanos, las previsiones de alzas "han aumentado significativamente".

Faltan evidencias

Lo cierto es que, a tenor de las declaraciones del consejo de gobierno del BCE, este es el resultado que se preveía. En el 75 aniversario de la Asociación Bancaria de Alemania, Lagarde afirmó que el BCE necesitaría "recopilar más datos" antes de tomar una decisión concluyente respecto a los tipos de interés. En este sentido, la máxima responsable de la institución afirmó que no se comprometía "de antemano" con una trayectoria específica de los tipos de interés, pero que están "decididos a garantizar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2% a medio plazo".

Otros miembros del BCE fueron más claros. El gobernador del banco central de Grecia, Yannis Stournaras, afirmó en un foro en la isla de Delfos que la mejor opción posible para el BCE era "esperar". "Todas las estimaciones que tenemos indican que la inflación, por el momento, podría ser menor que en nuestro escenario base este año, dadas las circunstancias actuales y si la guerra termina pronto", defendió. Esa es la clave para la institución: la duración de la guerra, que tiene a las máximas autoridades económicas a nivel mundial aún en vilo.

Los analistas y el mercado lo predecían

Durante el transcurso del mes, el mercado descontaba pocos movimientos en los tipos. La herramienta 'ECB Watch', dedicada a predecir el comportamiento del BCE a través de los mercados, daba un 92% de probabilidades a que las tasas permaneciesen en el 2% de cara a esta reunión. Para la próxima, que se celebrará el próximo 11 de junio, sí que ven una subida: el 86,3% de las probabilidades se las apuntan los tipos en el 2,25%.

Los analistas coinciden con esta lectura. Claudia Fontanive-Wyss, Gestora de Carteras de Vontobel, cree que el BCE se basa en una "retórica restrictiva para preservar la flexibilidad y evitar actuar de forma prematura". "Aunque el encarecimiento de la energía impulsará al alza la inflación general a corto plazo, la pérdida de impulso del crecimiento y la elevada incertidumbre en torno a la persistencia de las presiones inflacionistas desaconsejan una respuesta inmediata de política monetaria", consideraba Josefina Rodriguez, economista de Vanguard.

Futuras subidas

Al igual que el mercado, los economistas siguen dando por hechas las subidas de los próximos meses. Karsten Junius, economista jefe en J. Safra Sarasin Sustainable AM, considera que "el repunte de la inflación en los próximos meses exigirá algún tipo de respuesta de política monetaria". "Seguimos esperando subidas de tipos en junio y septiembre", sentencia.

De igual forma piensa Martin Wolburg, economista sénior de Generali AM. El analista descuenta una subida de 25 puntos básicos en los tipos, hasta el 2,25% para la próxima reunión del BCE, que tendrá lugar el 15 de junio. Estas proyecciones se encuentran sujetas a su escenario base, que contempla que el alto al fuego conduzca a un acuerdo de paz, con la consiguiente reapertura del estrecho de Ormuz.

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