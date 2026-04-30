Bizum ya tiene fecha para llegar a las tiendas físicas: así podrás pagar con el móvil en los comercios

Bizum prepara uno de los cambios más importantes desde su nacimiento. La herramienta, que comenzó como una forma rápida de enviar dinero entre particulares, dará el salto definitivo al comercio físico a partir del próximo 18 de mayo. Desde esa fecha, los usuarios podrán empezar a pagar sus compras en tiendas y establecimientos acercando el móvil al terminal de pago, de forma similar a como ya ocurre con una tarjeta o con otros monederos digitales.

El despliegue no será inmediato para todos los clientes ni para todos los comercios. Según los textos disponibles, la implantación se hará de manera progresiva y en una primera fase solo estará disponible para usuarios de algunas entidades, entre ellas CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. El resto de bancos se irá incorporando durante los meses siguientes, con el objetivo de que a finales de 2026 la gran mayoría de los usuarios de Bizum pueda utilizar este método de pago presencial.

La gran novedad estará en el uso de la tecnología NFC, la misma que permite los pagos sin contacto. El cliente solo tendrá que acercar su teléfono móvil al datáfono del comercio para completar la operación. Para ello podrá utilizar la aplicación de su banco, siempre que la entidad lo integre, o una nueva cartera digital llamada Bizum Pay, pensada específicamente para este tipo de pagos en tiendas físicas.

Hasta ahora, Bizum ya podía utilizarse en algunos comercios mediante fórmulas como códigos QR o enlaces de pago enviados al móvil. Sin embargo, el nuevo sistema simplifica el proceso y lo acerca mucho más al gesto cotidiano de pagar con tarjeta. La intención es que el usuario no tenga que escanear códigos ni introducir datos adicionales, sino pagar de una forma rápida, intuitiva y sin contacto.

El cambio también tiene una lectura económica para los establecimientos. Al tratarse de una transferencia directa entre la cuenta del consumidor y la del comercio, el dinero llegará de forma prácticamente inmediata. Esto puede mejorar la liquidez de los negocios frente a otros sistemas en los que el abono puede tardar más tiempo, dependiendo de las condiciones contratadas.

Eso sí, el servicio no será gratuito para los comercios. Bizum aplicará comisiones por esta nueva funcionalidad, aunque la plataforma aspira a que sean “muy competitivas” y accesibles para establecimientos de todos los tamaños. Las entidades bancarias serán las encargadas de definir las condiciones concretas, así como los territorios, sectores y calendarios de despliegue.

La llegada de Bizum a los pagos presenciales también busca reducir la dependencia de grandes intermediarios internacionales como Visa, Mastercard, Apple Pay o Google Pay, que actualmente dominan buena parte de las transacciones digitales en comercios. Con este movimiento, la banca española intenta reforzar una alternativa propia en un mercado de enorme volumen.

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Bizum cuenta ya con 30,6 millones de usuarios, 111.000 comercios asociados y 39 bancos que lo ofrecen. Solo en 2025 se registró una media de más de 3,4 millones de transferencias instantáneas diarias a través de esta plataforma. Su presencia en el comercio electrónico también se ha consolidado, con grandes compañías que ya permiten pagar mediante este sistema.