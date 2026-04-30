El fondo español Nazca compra el 39% de Oesía para triplicar su facturación en cuatro años

La compañía de tecnología especializada en defensa Oesía da entrada en su capital al fondo español Nazca Capital con el 39% de las acciones "como socio financiero estratégico" con el objetivo de triplicar su facturación hasta los 1.000 millones de euros y quintuplicar su beneficio operativo (ebitda) hasta los 325 millones de euros en el año 2030, según ha explicado la empresa este jueves en una rueda de prensa en Madrid en el que ha presentado su plan estratégico de cara a los próximos cuatro años.

La valoración del 39% del capital de Oesía no se ha hecho pública, pero Nazca contará con dos consejeros en el grupo liderado por Luis Furnells. Asimismo, el grupo también ha anunciado la creación de un fondo de venture capital de 150 millones para impulsar 'start-ups' tecnológicas españolas y europeas. Tras la entrada del fondo que preside Carlos Carbó, el presidente Furnells y el director general Héctor Roldán reducen su peso en el capital de la compañía hasta el 61% que controlan a través de las sociedades Heisenberg 2014 y Heisenberg Five. "Con esta inversión mantenemos tanto la gobernanza del grupo como principales riesgos de identidad de la propiedad: 100% nacional, privada e independiente", ha subrayado Furnells.

La nueva hoja de ruta prevé superar los 1.500 millones de euros en contratación y una inversión en I+D+i y en el refuerzo de capacidades productivas de más de 250 millones de euros, lo que supone multiplicar por tres el presupuesto del ciclo anterior. "Estamos ante el plan más ambicioso de la historia de la compañía", ha apuntado su presidente Luis Furnells en una rueda de prensa este jueves en Madrid.

La tecnológica Oesía cerró 2025 con los mejores resultados de su historia en un ejercicio marcado por la aceleración del crecimiento, el refuerzo de su posición en defensa y el arranque de una nueva etapa estratégica. La compañía, que celebra su 50 aniversario, disparó un 128% su beneficio neto hasta los 31,1 millones y salcanzó una cifra de negocio de 321,6 millones de euros, un 26% más que en el ejercicio anterior.

La empresa liderada por Luis Furnells sostiene que su plan estratégico se basa en cuatro ejes: especialización en nichos tecnológicos multidominio de alto valor, desarrollo de tecnología propia, alianzas industriales e internacionalización. Sobre esta base, la tecnológica ahondará sus capacidades en inteligencia artificial (IA), fotónica, radiofrecuencia, tecnologías cuánticas o baja observabilidad.

En materia de adquisiciones, Oesía ha defendido que su estrategia no pasa por comprar volumen, sino por incorporar capacidades tecnológicas singulares que refuercen sus áreas de especialización. La compañía aseguró que analiza el mercado con un enfoque selectivo, buscando activos que aporten conocimiento diferencial y permitan generar más valor para sus clientes.

El grupo ha explicado que su prioridad son compañías con tecnologías capaces de impulsar los nichos en los que ya se ha especializado, generando sinergias con sus capacidades actuales. En concreto, Oesía busca empresas cuya tecnología tenga encaje con las necesidades de sus grandes clientes, especialmente los platformistas y sistemistas con los que trabaja en el ámbito de la defensa y la tecnología avanzada.

Señalamiento de Rusia

El Ministerio de Defensa de Rusia incluyó el pasado 17 de abril al grupo Oesía —a través de su filial UAV Navigation— en un listado de 21 compañías de defensa de 12 países de la Unión Europea a las que calificó de "potenciales objetivos" por su contribución al Ejército de Ucrania. Furnells ha explicado este jueves que UAV Navigation sigue estando en esa "lista negra", pero su compromiso con las fuerzas armadas de Ucrania sigue siendo firme.

La principal preocupación de la compañía, ha explicado Furnells, ha sido el impacto que el señalamiento pudiera tener sobre sus empleados y sus familias. El presidente aseguró que se ha reunido con trabajadores del grupo para trasladarles tranquilidad y explicó que las autoridades españolas, desde los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, les han trasladado “total confianza y seguridad” y que la empresa forma parte de un “operativo especial” de protección.

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El grupo ha asegurado que esta circunstancia no alterará su estrategia ni su actividad. “Vamos a seguir colaborando con nuestro país en lo que nuestro Gobierno determine, porque es nuestra vocación”, ha puntualizado su presidente. A su juicio, la inversión en defensa debe entenderse como una herramienta de disuasión para preservar “la sociedad española y europea” y evitar que “nadie piense en atacarla”.