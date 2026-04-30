La IA amenaza más de 2 millones de empleos en España y acelera una transformación laboral sin precedentes

La inteligencia artificial (IA) ya no es solo una promesa tecnológica, sino que empieza también a perfilarse como una fuerza estructural capaz de redefinir el mercado laboral. En España, su impacto podría traducirse en la destrucción bruta de entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los próximos diez años, según un informe de Funcas, que sitúa el fenómeno en el centro del debate económico y social.

El estudio, que analiza la exposición ocupacional a la IA y su adopción empresarial, advierte de que el ajuste no será inmediato ni uniforme, pero sí progresivo y profundo. Los puestos más afectados se concentran en tareas administrativas y técnicas de cualificación media, especialmente aquellas con un alto componente rutinario y susceptible de automatización.

Sin embargo, el dato más relevante no es solo la magnitud de la destrucción potencial, sino su naturaleza. El propio informe subraya que no se trata de una desaparición súbita de empleos, sino de un proceso gradual que se materializará a través de menor contratación, no reposición de vacantes y rediseño de funciones dentro de las empresas.

Nuevas oportunidades

Frente al impacto negativo, la IA también generará nuevas oportunidades. Funcas estima la creación de alrededor de 1,61 millones de nuevas ocupaciones en el mismo horizonte temporal, vinculadas en gran medida a perfiles tecnológicos y analíticos.

Además, entre 2,8 y 3,5 millones de trabajadores podrían ver incrementada su productividad sin perder su empleo gracias a la complementariedad con estas tecnologías.

El saldo neto final (si se destruirán más empleos de los que se crean) sigue siendo incierto. La clave estará en la velocidad de adaptación del mercado laboral, especialmente en términos de formación y recualificación. Este patrón no es exclusivo de España. Estudios internacionales apuntan a dinámicas similares: una combinación de sustitución de tareas, aumento de la productividad y aparición de nuevas ocupaciones.

Por ejemplo, estimaciones recientes recogidas por Funcas a partir de trabajos de Randstad Research apuntan a una destrucción bruta cercana a los dos millones de empleos en España, pero también a la creación de más de 1,6 millones, con un impacto neto mucho más moderado.

Aceleración tecnológica y adopción empresarial

El informe sitúa el foco en la rapidez con la que se está desplegando la IA en el tejido productivo. En España, el 21,1% de las empresas de más de diez trabajadores utilizaba ya alguna tecnología de IA en 2025, frente al 12,4% en 2023. Aun así, las pymes siguen presentando una baja adopción.

Este crecimiento sugiere que la adopción ha alcanzado una masa crítica suficiente para empezar a tener efectos visibles sobre el empleo. Sectores intensivos en información, como el tecnológico o los servicios avanzados, lideran este proceso, aunque su extensión es progresiva hacia otras actividades.

La evidencia disponible apunta, además, a que las empresas que adoptan IA son más productivas, aunque no siempre es posible atribuir esa mejora exclusivamente a la tecnología, ya que también influye su mayor capacidad organizativa y de inversión.

España, en una posición intermedia

En comparación internacional, España presenta una exposición media-alta a la IA. Aproximadamente el 27,4% del empleo está potencialmente expuesto a estas tecnologías, en línea con la media de la OCDE. Sin embargo, el riesgo efectivo de automatización es menor, en torno al 5,9%, debido al peso de tareas interpersonales y manuales en la estructura ocupacional.

Este factor podría actuar como amortiguador, ralentizando el impacto, pero no eliminándolo. De hecho, otros estudios apuntan a que entre el 18% y el 22% de los empleos en España ya están afectados en alguna medida por la IA, no necesariamente en términos de destrucción, sino de transformación de tareas y competencias.

Primeras señales en el mercado laboral

Aunque el grueso del impacto está por llegar, algunos indicadores recientes apuntan a cambios incipientes. Datos de la Encuesta de Población Activa muestran retrocesos en determinadas ramas tecnológicas, como programación o telecomunicaciones, en contraste con el crecimiento general del empleo.

Estas señales aún son parciales y sujetas a interpretaciones, pero refuerzan la idea de que la IA no solo afectará a empleos de baja cualificación, sino también a segmentos tradicionalmente considerados de alto valor añadido.

Ventana de oportunidad (y un reto estructural)

El contexto actual ofrece, no obstante, un margen de maniobra. España cerró 2025 con cifras récord de empleo y una tasa de paro por debajo del 10%, lo que podría facilitar una transición más ordenada si se anticipan los cambios.

El desafío es doble: evitar que la automatización amplíe las brechas de desigualdad y garantizar que la creación de nuevos empleos compense la destrucción. Para ello, la formación en competencias digitales y el rediseño de políticas laborales serán determinantes.

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La historia económica muestra que las revoluciones tecnológicas no destruyen necesariamente empleo en términos netos, pero sí lo transforman profundamente. La diferencia, en esta ocasión, es la velocidad. Y, con ella, la presión sobre trabajadores, empresas e instituciones para adaptarse a tiempo.