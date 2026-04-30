La inflación de la eurozona repunta cuatro décimas en abril por la energía, hasta el 3 %.

La inflación de la eurozona repuntó cuatro décimas en el mes de abril, hasta una tasa interanual del 3 %, impulsada sobre todo por el fuerte incremento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, según los datos preliminares de Eurostat.

En concreto, el encarecimiento de la energía en el cuarto mes del año alcanzó el 10,9 %, una tasa que más que duplica el 5,1 % observado en marzo, según los primeros datos ofrecidos por la oficina comunitaria de estadística. Además, los precios energéticos se apuntan un aumento del 3 % en la tasa mensual.

Los alimentos frescos son la segunda categoría con mayor crecimiento de los precios (un 4,7 % que es cinco décimas superior al dato de marzo), seguidos de los servicios (un 3 %, dos décimas menos), los alimentos procesados (se mantienen en el 1,7 %) y los bienes industriales no energéticos (0,8 %, tres décimas más).

En consecuencia, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía o los alimentos, continuó con su tendencia a la baja gracias a la disminución de una décima en abril, hasta una tasa interanual del 2,2 %.

Con todo, la inflación general del 3 % es un punto superior al objetivo que persigue el Banco Central Europeo (BCE), cuyo Consejo de Gobierno se reúne este mismo jueves en un encuentro en el que no se esperan aún cambios en los tipos de interés, según los expertos.

Además, la inflación de la zona euro acumula con este dato cuatro repuntes consecutivos desde que abrió el año en enero con una tasa del 1,7 % que luego se elevó al 1,9 % en febrero, el 2,6 % en marzo (primer mes que capturó el impacto del conflicto) y el 3 % en abril conocido hoy.

Por países, España es la economía con más inflación en el cuarto mes del año entre las cuatro grandes y la única de ellas que supera el promedio, con una tasa armonizada del 3,5 % que es superior al 2,9 % registrada en Alemania y en Italia y al 2,5 % observado en Italia.

Bulgaria se anotó el mayor encarecimiento de toda la zona euro (un 6,2 %), por delante de Croacia (5,4 %), Luxemburgo (5,2 %), Lituania (4,9 %), Grecia (4,6 %), Bélgica (4,3 %), Eslovaquia (4 %), Irlanda (3,6 %), España (3,5 %), Eslovenia (3,4 %) y Austria, Portugal y Estonia (3,3 %).

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Por su parte, Chipre y Letonia registraron una inflación idéntica a la media de la eurozona (3 %) y por debajo del promedio se encuentran Alemania e Italia (2,9 %), Francia y Países Bajos (2,5 %), Malta (2,4 %) y Finlandia (2,3 %).