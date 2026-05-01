Seis claves del acuerdo entre la UE y Mercosur que entra hoy en vigor

Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur —la alianza entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— entra en vigor este viernes de forma provisional. Este último detalle es clave, pues solo pasa a ser efectiva su parte comercial, que incluye rebajas arancelarias y cuotas. Sin embargo, las partes de cooperación y diálogo político siguen pendientes de aprobación en el Parlamento Europeo.

¿Por qué se ha llegado a este acuerdo?

La UE considera Mercosur como un mercado clave para sus exportaciones. Las compañías europeas exportaron a estos países bienes por valor de 55.000 millones de euros en 2024, y servicios por valor de 29.000 millones en 2023 (últimos datos oficiales conocidos). Por contrario, las principales importaciones de Mercosur a la UE en 2025 correspondieron al café, té, cacao y especias, por valor de 6.660 millones de euros, o el vacuno, con 1.940 millones.

"Las empresas europeas se han enfrentado a numerosas barreras comerciales a la hora de exportar a ese mercado, lo que les dificulta competir en condiciones equitativas", explica la Comisión. Sin embargo, aún contando con dichas barreras, la Unión Europea acaparó el 16,9% del comercio total de Mercosur en 2023.

¿Qué mercado creará Mercosur?

El tratado de Mercosur creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. La asociación abarcará un mercado de alrededor de 700 millones de personas y una economía conjunta estimada en cerca de 19 billones de euros.

En términos comerciales, además, Mercosur prevé la liberalización de la gran mayoría de intercambios entre ambas regiones. Una de las consecuencias directas de esta exención será que más del 90% de las exportaciones del bloque suramericano ingresarán en el mercado europeo sin pagar aranceles.

¿Cuánto nos vamos a ahorrar en aranceles?

La Comisión ha detallado una lista de productos que Europa exporta hacia Latinoamérica y, a partir del 1 de mayo, iniciarán una rebaja gradual de aranceles, con calendarios distintos según el producto. Es el caso de los automóviles, que llegan a pagar hasta un 35% de aranceles; la maquinaria, que se ubica en un rango del 14% al 20%; o los productos farmacéuticos, hasta un 14%.

Con la eliminación progresiva de estas barreras, Bruselas estima que los exportadores europeos ahorrarán, cada año, 4.000 millones de euros en aranceles que debían asumir para introducir sus productos en estos mercados.

¿Qué sectores ganan?

La creación de la zona de libre comercio UE-Mercosur supone una oportunidad histórica para un gran número de productos europeos, y más concretamente españoles. Los sectores que ya exportaban hacia dichos países son los que más se beneficiarán, por la reducción de barreras comerciales: el aceite de oliva, el vino, las bebidas espumosas, el azafrán, y el sector porcino brillarán en alimentación. En sectores más industriales, la maquinaria, la automoción y las industrias químicas y farmacéuticas verán florecer sus cifras ostensiblemente.

Como resultado de este acuerdo, la Comisión prevé que las exportaciones en el sector agroalimentario hacia Mercosur aumenten en un 50%.

¿Hay límites a la importación desde Mercosur?

Sí. La UE ha establecido una serie de cuotas para limitar la cantidad de ciertos productos que se beneficiarán del arancel reducido. Es el caso del vacuno, limitada a 99.000 toneladas para acogerse al arancel reducido del 7,5%. Esta cantidad equivale al 1,5% de la producción europea. O las aves de corral, limitadas a 180.000 toneladas, un 1,3% de la producción en el continente. Estos límites aplican también en el caso del etanol, el arroz o la miel.

¿Por qué protestan los agricultores?

Pese a que las instituciones han destacado siempre el carácter positivo de este acuerdo para el comercio, los agricultores tienen otra opinión, ejemplificada con las célebres tractoradas que han ido convocando. Consideran que el tratado entre la UE y Mercosur será perjudicial para el sector y los consumidores. El principal motivo que esgrimen es que los productos alimenticios originarios de estos países que entrarán al mercado europeo no han superado una serie de controles sanitarios, o han sido elaborados con pesticidas peligrosos u hormonas de crecimiento prohibidas en Europa.

Así, los trabajadores del campo pretenden alertar a los consumidores de que los estándares de calidad a ambos lados del charco son muy diferentes, pero la UE se empeña en desmentirlo. Una de las preguntas planteadas por la Comisión reza: "¿Permitirá el acuerdo importar carne producida con sustancias prohibidas en la UE, tales como hormonas o ciertos antibióticos?". La respuesta es clara: "No. Todos los alimentos importados de terceros países deben cumplir los mismos requisitos sanitarios que los alimentos producidos en la UE. Si no es así, se rechazan en la frontera de la UE".