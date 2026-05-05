Díaz reclama una reforma integral para los autónomos y una Secretaría de Estado propia

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado que los trabajadores autónomos cuenten con una secretaría de Estado propia. "Yo creo que con el peso económico que hoy tiene el trabajo autónomo en España, lo digo honestamente, debería de tener una secretaría de estado propia, obviamente con una pequeña red de funcionarios propios", ha mencionado la ministra.

Díaz ha pronunciado estas palabras en el VII Foro de los Emprendedores y los Autónomos, organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). La vicepresidenta ha sido la encargada de clausurar la jornada, que ha tenido lugar a lo largo del día en la sede de la CEOE en Madrid, junto a Lorenzo Amor, el presidente de ATA. De este ha dicho que es "un gran representante de su colectivo".

Cifras positivas

La reivindicación de Díaz para dotar a los trabajadores autónomos de una Secretaría de Estado propia ha venido acompañada de su justificación. "El trabajo autónomo pesa nada más y nada menos que más de 3.400.000 personas autónomas en nuestro país. Con los datos de paro y de afiliación que hemos dado hoy, el trabajo autónomo sigue creciendo en España", ha subrayado la vicepresidencia.

"Es imprescindible que a las empresas les vaya bien para que obviamente tengamos trabajo en nuestro país. Y creo que la situación en España hoy es positiva a pesar de la incertidumbre, a pesar de la guerra y a pesar de las necesidades de las que voy a hablar ahora. Tenemos 1.329.625 empresas inscritas en la Seguridad Social. Tenemos 16.356.684 personas trabajando en ellas. Y aquí vamos al dato, Lorenzo: el 97,5% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. Esta es la radiografía de nuestro país", ha ampliado Díaz.

Fiscalidad

La vicepresidenta ha hablado también acerca del régimen de fiscalidad de los autónomos. "Creo que hay una reforma pendiente: la de los autónomos, empezando por la fiscalidad. Y lo digo de forma absolutamente clara. Ya lo dije hace tiempo: hay que trasponer la Directiva 285 del IVA franquiciado. Defiendo la discriminación positiva en el IVA franquiciado para rentas de autónomos inferiores a 85.000 euros al año", ha dejado claro la vicepresidenta.

Díaz ha reclamado que "el hecho de que el trabajo autónomo tenga que estar trimestralmente dedicando parte del tiempo a trámites engorrosos" puede ser fácilmente solventado "con una declaración anual".

"Cuando hablo de una fiscalidad justa, lo hablo también en el impuesto de sociedades. Las grandes empresas tributan entre el 3% y el 5%, y el trabajo autónomo lo hace al 15,6%, al 16% o al 17%. Cuando hablamos de una fiscalidad justa y estamos diciendo que el 97,5% de las empresas españolas son pequeñas empresas, yo defiendo que estas pequeñas empresas tengan una fiscalidad diferente", ha apostillado.

Género, edad y procedencia

La ministra ha dado también datos acerca de la situación del trabajo autónomo, como la división por géneros. "El trabajo autónomo del que formo parte es un trabajo todavía masculino y tenemos que mejorarlo sustancialmente. Más del 62% de la ocupación son hombres y el 37,1% son mujeres, y por tanto queda muchísima tarea por hacer", ha mencionado. También se ha detenido en las personas migrantes, de los cuales 500.000 ya son autónomos.

Reivindicaciones

Al final de su discurso, Díaz ha enumerado una serie de necesidades que, para ella, presenta el colectivo de los autónomos: una agencia pública de inversión, con una línea de financiación propia; energía competitiva; líneas de ayuda para sustitución de vehículos y tecnología; luchar contra la morosidad y una modificación de la Ley de la Segunda Oportunidad, entre otras reivindicaciones.

Otra de las cuestiones que ha mencionado es el problema del envejecimiento, con 600.000 autónomos y dueños de pequeños negocios previstos para jubilarse en 5 años, o el 16% del colectivo. "Que perdamos negocios en nuestras ciudades y barrios no solo es un deterioro para el tejido económico del país; es que muchas de esas actividades las vamos a perder", ha lamentado, añadiendo que solo el 3,23% de los autónomos es menor de 25 años.