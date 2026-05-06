Cox consigue una sobresuscripción récord en su primera emisión de 2.000 millones en EEUU y refinancia su adquisición de Iberdrola México
La demanda supera por cinco veces la oferta en la primera emisión de deuda a 5 y 10 años en Estados Unidos
Éxito rotundo de Cox en Wall Street. La utility de agua y energía ha colocado su primera emisión de bonos en Estados Unidos por un importe de 2.000 millones de dólares (1.704 millones de euros), y el interés del mercado multiplicó por cinco el importe inicial de la operación, hasta los 8.000 millones de dólares (6.800 millones de euros), según ha informado este miércoles la empresa. Con esta operación, la compañía ha logrado refinanciar dos tercios de un préstamo puente por un importe de 2.650 millones de dólares (2.258 millones de euros) apenas dos semanas después de cerrar la adquisición de los activos de Iberdrola México. La tercera parte del crédito queda asegurada a través de un préstamo a largo plazo.
Los bonos ofertados contaron con vencimientos a 5 y 10 años con cupones de 7,125% y 7,75%, respectivamente. La primera emisión de deuda en el mercado estadounidense contó con la participación de más de 200 inversores institucionales de Wall Street. Con la emisión cerrada, la compañía ha comunicado que queda un importe de 6.000 millones de dólares (5.113 millones de euros) pendientes de satisfacer.
Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, agregó que, “la incorporación de Iberdrola México y la nueva estructura de capital refuerzan significativamente nuestro perfil operativo y financiero. Contamos con una base de capital sólida para ejecutar nuestro plan estratégico con disciplina y seguir generando valor a largo plazo”.
Completa la compra de Iberdrola México
Cox adquirió la totalidad de los activos de Iberdrola México el pasado 24 de abril en una operación valorada en 4.000 millones de dólares (3.405 millones de euros), que incluye una capacidad instalada operativa superior a los 2.600 megavatios hora y una cartera de proyectos de generación 12.000 megavatios hora, un 25% de cuota de mercado.
Entre los inversores institucionales que han acompañado a Cox en la operación, destacan inversores institucionales de gran peso como Allianz Global Investors, además del asesoramiento de Citi, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs y el Banco Santander.
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