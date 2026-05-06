La nueva Endesa acelera con un 24% más de beneficio y pide al Gobierno cambios legales para "desbloquear" su plan de 5.500 millones en redes

Una nueva Endesa echa andar con Gianni Armani a los mandos como nuevo consejero delegado y sustituto del histórico José Bogas. Y lo hace con unos resultados al alza. La eléctrica consiguió un beneficio neto de 725 millones de euros en el primer trimestre del año, un 24,4% más que el año pasado, y confirmó todos sus objetivos financieros para el conjunto de 2026 pese a la convulsión geopolítica y para el sector energético por la guerra en Oriente Medio.

Los ingresos de la eléctrica entre enero y marzo ascendieron a 5.824 millones de euros, con un descenso del 1,3% frente a los 5.899 millones de euros del primero trimestre de 2025. El resultado bruto de explotación (ebitda) de Endesa en los tres primeros meses de 2026 se situó en los 1.632 millones de euros, un 14% más que hace un año.

Endesa ratificó al mercado el cumplimiento de sus metas para el año 2026, con una hoja de ruta establecida en el plan estratégico hasta 2028 presentado el pasado febrero y que anticipa un ebitda de entre 5.800 y 6.100 millones de euros y un resultado neto de entre 2.300 y 2.400 millones de euros. Armani, en su primera presentación de resultados al frente de la compañía tras su nombramiento hace apenas una semana, aseguró que el potente desempeño operacional y financiero proporciona la visibilidad necesaria para confirmar los objetivos de Endesa para el conjunto del año.

Apoyo regulatorio para impulsar las redes

Endesa destacó que los resultados de este primer trimestre del año se vieron impulsados por el negocio de redes de distribución, gracias al nuevo marco regulatorio con la retribución al alza aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Armani destacó la “necesidad de acelerar la inversión en redes eléctricas” para dar cabida al crecimiento estructural de la demanda en el marco de un necesario impulso a la electrificación y, al tiempo, garantizar la fiabilidad del sistema tras el apagón del año pasado.

“Las redes son la columna vertebral de la transición, ya que permiten la integración de energías renovables y fortalecen la seguridad general del sistema”, subrayó. Sin embargo, para que esto sea posible, la compañía reclamó como “esencial” el apoyo regulatorio, singularmente con la esperada próxima aprobación por parte del Gobierno del aumento del límite de inversión, que es “crucial para desbloquear el gasto de capital necesario en las redes de distribución”.

El nuevo plan estratégico de Endesa contempla unas inversiones de 5.500 millones de euros en los próximos tres años en redes, que están condicionadas a que el Ejecutivo quite el actual tope legal. El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en una reforma que supondrá un incremento del 62% del actual límite de inversiones para impulsar la ampliación y mejora de las redes eléctricas, tanto de distribución (controladas por las grandes eléctricas) como de transporte (en manos de Red Eléctrica). "La saturación de la red afecta a la conexión de nueva demanda, lo que evidencia que es crítico fomentar nuevas inversiones en red que resuelva los cuellos de botella", se destaca desde la energética.

Los precios bajos de la luz

España se ha mantenido además como uno de los países europeos con precios eléctricos más competitivos, pese a la volatilidad provocada por la escalada en Oriente Medio y el "nivel históricamente alto de los costes de servicios auxiliares" del mercado eléctrico por la ‘operación reforzada’ que ejecuta Red Eléctrica para reducir los riesgos de otro apagón. El promedio del precio del mercado diario ha sido de 44 euros por megavatio hora (MWh) un 48% menos que en el primer trimestre de 2025, a los que hay que sumar 24 euros procedentes del coste de esos servicios. "Este nivel de precios en el pool subraya la exposición limitada de España a los precios del gas gracias a sus fuentes renovables y a la ventaja de contar con una flota nuclear fiable", destaca el grupo, que viene siendo uno de los principales defensores de posponer el cierre de las centrales nucleares más allá del calendario previsto.

La eléctrica cerró el trimestre con una evolución plana del margen liberalizado eléctrico, en los 54 euros por megavatio (MWh), con lo que consiguió neutralizar el impacto del aumento de los costes de los servicios auxiliares del mercado eléctrico . El margen del negocio del gas natural cayó un 8%, hasta los 10 euros por MWh, en lo que el grupo entiende como una normalización tras la excepcional evolución de 2025. La compañía energética logró una generación de caja de 1.000 millones de euros en tres meses, que permitió contener el alza de la deuda neta respecto al cierre de 2025 y que fuera del 5%, hasta 10.600 millones de euros, tras asumir las inversiones, el pago de dividendos y la continuación del programa de recompra de acciones.

La generación de electricidad total del grupo creció un 8% entre enero y marzo, hasta los 14,2 teravatios hora (TWh), gracias a la mayor aportación de las renovables, especialmente de la hidráulica, con los embalses en cotas récord. En paralelo, la base de clientes en el mercado libre registró un crecimiento del 3%, hasta 6,4 millones, tras la integración efectiva de los algo más de 300.000 clientes eléctricos de Energía Colectiva, como parte de la alianza con MasOrange para absorber su cartera de clientes.