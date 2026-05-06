Turismo
Iberia y Vueling descartan subidas de precios y cancelaciones este verano por la crisis del queroseno
Las dos aerolíneas del grupo IAG no prevén sufrir interrupciones de suministro de combustible en la temporada alta
Iberia y Vueling descartan recortes en su programación ni recargos en el precio de los billetes para este verano, según han trasladado desde ambas aerolíneas. Las dos compañías, que forman parte del grupo británico IAG, confirman, así, que no prevén sufrir interrupciones de combustible durante la temporada alta, que se extiende desde finales de abril a principios de octubre. Después de Ryanair, Iberia y Vueling son las principales compañías por volumen de pasajeros en España, con un 7% y un 12%, respectivamente.
De esta forma, se confirma el mensaje que ha venido trasladando el Gobierno desde que se inició el conflicto en Oriente Medio y que ratificó la semana pasada el consejero delegado de Repsol, la primera petrolera española, de que no habría escasez de queroseno en España en verano, tras avanzar que la empresa había conseguido incrementar su producción en un 20% para garantizar el consumo de sus clientes y cualquier problema adicional que se pudiera generar.
"Los clientes que hayan reservado con Iberia o que prevean hacerlo pueden tener la tranquilidad de que los planes de la compañía no contemplan cancelaciones este verano por la subida de los precios del jet fuel. Además, Iberia garantiza que sus clientes no tienen riesgo de que les sean aplicados cargos adicionales después de haber comprado sus billetes", exponen desde la compañía que dirige Marco Sansavini.
Iberia confirma que, ante la fuerte subida del precio del jet fuel, la compañía "ha tomado rigurosas medidas de ahorro de costes para amortiguar el impacto en el precio de los billetes. El queroseno ha aumentado un 99,3% su coste en el último año hasta rozar los 1.500 dólares por tonelada, según los datos del principal proveedor de información energética, Platts, recogidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Y eso afecta directamente a la operativa de las aerolíneas, pues el combustible supone entre un 25% y un 30% de sus costes
El mismo mensaje traslada Vueling, que confirma que "está operando su programa de vuelos según lo previsto y no prevé interrupciones en el suministro de combustible". "La compañía garantiza que el precio confirmado en el momento de la reserva es el precio final del billete y, en ningún caso, se aplicarán recargos adicionales, aunque incremente el coste del combustible", sostiene Vueling.
Eso sí, y aunque lo califica de "improbable", la compañía que comanda Carolina Martinoli afirma que en caso de realizar algún "ajuste" en su plan de vuelo, sus clientes podrán optar por otro horario en la misma ruta o solicitar el reembolso.
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