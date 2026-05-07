Reig Jofre prepara los mecanismos financieros para volver a salir de compras: “Es el momento de dar otro salto”

La farmacéutica catalana Reig Jofre ha puesto el broche oficialmente a 2025, un año “de paréntesis”, ha calificado este jueves Ignasi Biosca, consejero delegado de la compañía, por ser el primero en una década que la empresa no crece ni en ventas ni en resultados. Según el balance del primer trimestre de 2026, el año no ha empezado mucho mejor (86 millones de euros de facturación, un 2% menos, y unos beneficios de 3 millones de euros en el mismo periodo, otro 17% menos), pero el consejo de administración de esta cotizada debe ver la luz al final del túnel, pues ha empezado las maniobras para volver a crecer a través de adquisiciones.

La farmacéutica ha celebrado este jueves su Junta General de Accionistas, un encuentro que ha servido para aprobar las cuentas del año pasado, nombrar a la directiva Gloria Folch como consejera independiente de este órgano de administración, acordar un dividendo flexible (se puede canjear en efectivo o en acciones) de máximo 2 millones de euros, y otorgarle la potestad al consejo de emitir deuda, aumentar el capital social y crear unas acciones de Clase B.

“El consejo tiene claro que es el momento de dar otro salto”, ha introducido Biosca. “No estamos haciendo este movimiento porque tengamos una operación corporativa muy avanzada, sino para dotar a Reig Jofre del mayor número de herramientas de financiación para acceder a capital si identificamos alguna operación que encaje en nuestro camino estratégico”, ha precisado a los medios de comunicación después de la Junta.

La farmacéutica tiene aproximadamente un 40% de la compañía a disposición de los inversores en la bolsa, pero solo con un tipo de acciones. Su plan es dividirlas entre A y B, para que unas (las segundas) supongan tener parte del capital de la compañía, pero no derecho a voto. Al apoyar los accionistas la decisión, la compañía podrá hacerlo tan pronto como lo necesite, aunque el primer ejecutivo ha asegurado que no van a emitirlas todavía.

Sí tienen más o menos claro lo que buscan: comprar empresas que les permitan crecer en países donde tienen presencia discreta (Italia o Alemania como claros candidatos) o en mercados donde sería interesante reforzarse como Francia o Reino Unido. También invertir en ‘startups’ que puedan convertirse en parte más de la oferta de Reig Jofre (como ha ocurrido con la catalana Leanbio) y que se muevan en el ámbito de la biología, los servicios a la industria medicofarmacéutica o de la tecnología.

Hacia las terapias génicas y los servicios

Según ha resumido Biosca, la farmacia basada en la química es su negocio de toda la vida y la entrada en el universo de la biotecnología con Leanbio es su apuesta para ponerse al día del que puede ser uno de sus caminos a futuro. De hecho, esta empresa de la que Reig Jofre es ya dueña mayoritaria, está terminando de construir una planta de 4.000 metros cuadrados en Sant Quirze del Vallès en la que trabajarán 100 personas de entrada para fabricar productos biológicos tanto para la farmacéutica como para terceros. Ahora, el siguiente paso lo ven en las terapias celulares y génicas. “Esto, estratégicamente, nos encaja muy bien”, ha afirmado Biosca.

Lo que desentona, dada esta estrategia, es el negocio de los antibióticos, que es, de hecho, el culpable directo de la caída de las ventas de este año, porque han tenido que parar varias líneas de su fábrica en Toledo para adaptarlas. “Tenemos que ver hasta qué punto podemos garantizar el futuro de la planta”, ha reconocido Biosca. “Es un negocio duro, tienes que tener algo que genere caja colateral para irlo financiando”, se ha explayado.

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En general, la voluntad es la de “diversificar riesgos”. “Trabajar a la vez en servicios avanzados y punteros, y en el ámbito del producto propio, es una forma de equilibrar el riesgo, de maximizar el valor de los activos que tenemos”, ha sintetizado el consejero delegado de Reig Jofre, quien se ha confesado más interesado por el negocio de los servicios biotecnológicos, que por el de la producción de fármacos propios. Su ambición es que el primero, que ahora supone un 20% de sus ingresos, crezca hasta convertirse, idealmente, en el 50%. “En el futuro, veo una compañía más balanceada”, ha concluido.