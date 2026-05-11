Nombramientos
Santander AM ficha a Carmen Alonso (ex Morgan Stanley) como consejera delegada
Sustituirá a Samanta Ricciardi, quien avanzó el pasado mes de diciembre que dejaba su puesto para saltar a Fidelity después de acumular cerca de cuatro años al frente de la gestora
Santander Asset Management, el brazo inversor del grupo Santander, ha nombrado a Carmen Alonso nueva consejera delegada de la entidad, según adelantó Bloomberg.
Alonso tomará el relevo de Samanta Ricciardi, que el pasado mes de diciembre anunció su salida de la gestora para incorporarse a Fidelity tras cerca de cuatro años al frente de Santander AM.
La nueva consejera delegada cuenta con más de tres décadas de experiencia internacional en gestión de activos y banca de inversión. Procede de Patria Investments, donde recientemente ejerció como socia y consejera delegada para Europa y Oriente Medio.
Antes de su etapa en Patria, Alonso fue responsable de Reino Unido e Iberia en Tikehau Capital. También ocupó el cargo de directora general en Morgan Stanley, dentro del área de financiación apalancada y adquisición de deuda, y desempeñó puestos de alta responsabilidad en UBS, Merrill Lynch y HVB.
Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Boston, Alonso ha completado el Stanford Executive Program en la Stanford Graduate School of Business y cuenta además con un MBA por Babson College.
- Un herido grave en un accidente entre tres vehículos en la N-340 en Castellón
- 10 noches imborrables en Pirámide para entender el mito en que se convirtió la macrodiscoteca de Cabanes
- Un aborto en Vila-real concluye con tres muertes: El triste final de Rosario Beltrán Monzó
- Vacían una decena de extintores sobre varios vehículos en el interior de un párking de Castelló
- El Málaga remonta y encarece el play-off: Así queda la clasificación de Segunda para el CD Castellón
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón
- El Villarreal, juez de la Liga por el descenso ante el Mallorca... y el miércoles contra el Sevilla: 'Hay 38 jornadas para conseguir los objetivos
- Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: 'El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU