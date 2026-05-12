El Supremo avala hacer fijos a los interinos que aprueben una oposición pero lleven años en la Administración sin plaza

El Tribunal Supremo avala que las administraciones hagan fijos a interinos en abuso siempre que estos hayan pasado previamente una oposición, pero se hayan quedado pese a ello sin plaza. Así lo ha determinado en una sentencia cuyo detalle todavía no ha publicado pero ha avanzado este lunes. Los magistrados fijan así parcialmente su posición, pues matizan que el criterio aplicado responde a la revisión del caso concreto, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que censuró de nuevo a España por incumplir la normativa comunitaria en materia de función pública y prevención del fraude de temporalidad en las instituciones públicas.

"Solamente cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta contra legem (contra ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión", reza el comunicado del Consejo General del Poder Judicial.

El Supremo se ha opuesto de manera recurrente a hacer fijos a aquellos interinos que puedan demostrar que han ido encadenando de forma fraudulenta contratos temporales en la Administración como compensación por dicho abuso. Algo que desde las plataformas de interinos han estado años reclamando y que han ido llevando hasta la jusiticia europea. Desde el TJUE han maniestado diversas veces que España no acababa de cumplir con la normativa europea y que sus recientes reformas legislativas para prevenir el abuso de la temporalidad en el sector público van en la buena dirección, pero son insuficientes.

Los jueces europeos han rehusado pronunciarse de manera clara sobre la posibilidad de hacer fijo de manera automática a un interino en fraude y han dejado la solución en manos de la legislación de cada estado, devolviendo así la pelota al Supremo. La solución por la que han acabado optando los magistrados españoles ha sido intermedia. Ya que el principal problema jurídico para hacer fijo a un interino en fraude era el hecho de que este no había pasado una oposición y, por lo tanto, no había demostrado el mérito y capacidad suficiente en una prueba de pública concurrencia, el requisito indispensable es que haya superado antes del abuso una oposición.

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Es decir, la justicia española aplica un criterio de doble requisito. Por un lado, haber superado una oposición, por el otro, haber vivido en abuso de temporalidad después de haber superado dicha oposición.