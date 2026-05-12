Pilar García de la Granja, experta económica: "Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes"
La Seguridad Social suma 298,5 millones de euros del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)
Javier Fidalgo
En septiembre de 2025, la revista de la Seguridad Social informó que los ingresos por cotizaciones habían crecido un 6,9% interanual, alcanzando los 102.303 millones de euros.
A pesar de la recaudación por cotizaciones, algunos expertos han advertido del déficit de 40.000 millones de euros que arrastra la Seguridad Social. Así lo informó la economista Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE'.
Según la periodista, la recaudación se ha disparado gracias a las cotizaciones de las rentas altas. No obstante, advierte a los beneficiarios sobre el sistema, que sigue siendo deficitario.
En este sentido, García de la Granja ha comentado cuáles son las previsiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La entidad espera ingresar cerca de 547 millones de euros por la cotización de solidaridad.
La cuota de solidaridad se aplica a las nóminas que superan la base máxima de cotización de la Seguridad Social. En 2026, esta cifra asciende hasta los 61.214,40 euros anuales.
Además, la Seguridad Social suma otros 298,5 millones de euros del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Por lo tanto, ambas medidas recaudarán un total de 865,5 millones de euros adicionales.
"Estamos en un sistema de reparto y no de capitalización, por lo tanto, tú no pagas para pagar tu pensión futura, eso es cosa de los jóvenes, sino para las pensiones actuales", explica la comunicadora.
Por último, Pilar García de la Granja ha enviado un mensaje a los beneficiarios. La experta en economía considera que "los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes", apuntando que es una cuestión de corresponsabilidad.
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