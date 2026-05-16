Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "Ahora mi relación con Ángel Víctor Torres está muy dañada y deteriorada"

La crisis del crucero Hondius ha pasado pero dejó en el presidente de Canarias y líder de los nacionalistas de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, (La Laguna, 1971) un sentimiento de frustración y enfado, una estela de crispación y bronca con el Gobierno de Perdo Sánchez que condicionará las relaciones instituciones de las Islas con Madrid a un año de las elecciones autonómicas. Clavijo está ahora más sosegado después de días sin apenas dormir.

En mitad de todo el conflicto institucional con el Gobierno del Estado por el operativo del crucero Hondius aparece el episodio de las ratas que ha sido fuente de memes para ridiculizarle. ¿Esa anécdota ha opacado el fondo de la reivindicación de Canarias para ser tenida en cuenta en decisiones que le afectan?

Eso me da igual. Quiero decir que me han hecho viñetas más ácidas que esos memes, y alguna vez con más razón. Lo que a mí me dolió no fue eso, sino la prepotencia, la arrogancia y la falta de lealtad. Porque es un informe del propio Ministerio de Sanidad el que habla de que los roedores son uno de los vectores de transmisión. Entonces yo mando un mensaje a Mónica García, pero no en plan bronca, sino de forma cordial, recordándole que las ratas nadan, y lo acompaño de una noticia de Google, no de IA, como se ha dicho. Al final ella es la que filtra el pantallazo en un gesto que la retrata, con el fin de demostrar que Canarias es una Comunidad Autónoma indocumentada y que aquí no tenemos ni idea de nada y que ellos vienen a salvarnos. Más allá de los memes, mi obligación era obtener todas las garantías de seguridad para Canarias, y eso es lo que los ministros no hicieron.

¿Hubo un momento de fuerte tensión, que casi llegan a gritarse, esa tarde, ya casi noche, con el ministro Fernando Grande-Marlaska en el centro de control instalado en Granadilla?

Hubo tensión debido a la impotencia. A mí me convocan para estar en el puerto de Granadilla y me prometen que tendré todos los informes que he pedido. Llego incluso diez minutos antes porque yo soy impuntual por defecto, es decir, que siempre llego pronto. Ellos, los tres ministros, llegan, hacen la rueda de prensa, anuncian todo el operativo logístico ignorando totalmente a Canarias, ignorando que a 50 metros de ellos estaba el máximo representante de la Comunidad Autónoma. No la persona Fernando Clavijo, sino el presidente de Canarias. Eso es el máximo exponente de una actitud prepotente y desleal y lanza un mensaje: ustedes no pintan nada, no tienen nada que decidir y tienen que hacer lo que nosotros digamos. Yo ya vengo lloradito de casa, como se suele decir, que me ignores a mí como persona es lo de menos pero la institución de la Presidencia de Canarias es parte del Estado.

¿Y cómo le sienta que la ministra Mónica García haya declarado que no le vio porque no estaba usted allí cuando había que tomar decisiones?

Es un poco chocante y difícilmente entendible que en medio de ese operativo tan complejo la ministra estuviese tan atenta para ver si yo estaba o no estaba. Sobre todo porque yo estaba allí porque nos citamos por la mañana, antes de que ella volara a Tenerife y cuando llegué le mandé un mensaje de que yo ya estaba allí. Además, hice las declaraciones en el puerto. Pero no solo estaba yo, estábamos muchos representantes de la Comunidad Autónoma por si había que montar un hospital de campaña, que es lo que pidieron los ministros, por si pasaba algo para atender rápidamente e, incluso, hacer traslados en ambulancias al hospital del Sur. No hablamos de infectados, sino de incidencias durante el operativo. Todo lo que pidieron lo pusimos en marcha, porque Canarias siempre es solidaria. Y no es de recibo que hayan querido dar una imagen contraria.

También la ministra García y Ángel Víctor Torres le reprochan que esté intentando sacar rédito electoral con la crisis del crucero.

Nunca me ha movido eso. A otros, a lo mejor, sí. Aunque no puedo valorar las motivaciones de unos y otros, sí resulta sorprendente que menos de 24 horas después de que acabase el operativo logístico -que no la emergencia sanitaria, porque pasarán muchas semanas hasta que se dé por concluida- hubo un aluvión de vídeos en redes sociales sobre como se hizo el operativo y varias ruedas de prensa en las que ellos mismos resaltaban que lo hicieron magníficamente bien y que todo fue un éxito. Cuando uno mismo se tiene que decir a sí mismo que lo ha hecho fantásticamente bien, resulta raro. Yo no soy así y no es mi forma de ser, porque soy un inconformista nato y nunca estoy satisfecho, porque creo que siempre se puede intentar hacerlo mejor porque es la única forma de avanzar. He podido hacer las cosas mejor o peor, pero en ningún momento pensé en clave partidista, lo único que quería era garantizar la protección de nuestra gente.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. / Andrés Gutiérrez

¿Sobraron ministros en aquel muelle?

Había ministros que no tenían ninguna competencia y que no se sabía que hacían allí, en Granadilla. Y no voy a decir nombres porque el lector sabe perfectamente a lo que me refiero.

¿Este episodio deteriora las relaciones entre el Archipiélago y el Estado respecto a las negociaciones que mantiene abiertas en varios frentes, como el ‘decreto Canarias’, la cogestión de los aeropuertos, la flexibilización de la regla de gasto, el sistema de financiación autonómica o la ampliación del plazo para invertir los fondos NextGen?

Yo no voy a deteriorar las relaciones institucionales ni a enfriarlas. Las instituciones son sagradas y las personas vamos y venimos. A lo largo de los años hubo distintos ministros y consejeros y las relaciones se han mantenido, se han conservado y se han llevado de forma adecuada. Cosa distinta es que en la gestión del operativo de evacuación el Estado no respetó a Canarias, ocultaron información y no tuvieron en cuenta al pueblo canario en un episodio de tremenda magnitud e importancia que implicaba a la seguridad sanitaria de las Islas. Si nos convocan a conferencias sectoriales, iremos; si nos convocan a reuniones con los distintos ministerios para resolver las cuestiones que defiende Canarias, iremos; no nos ausentaremos para negociar temas de Dependencia, por ejemplo. Eso que quede claro.

¿Y las relaciones entre los partidos? ¿Entre el PSOE y Coalición Canaria?

Esa es otra esfera. Eso lo tienen que decidir las formaciones políticas en el momento que consideren oportuno.

¿Va a solicitar Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados todos los informes que al Gobierno de Canarias se le han negado?

Hay muchos mecanismos de control en las Cortes, y estoy seguro, aunque eso no me compete a mí, que la diputada Cristina Valido pedirá explicaciones y documentación.

Una de sus frases más llamativas, en su comparecencia en el Parlamento de Canarias para debatir sobre la crisis del Hondius, fue la que le dirigió al ministro Ángel Víctor Torres: "Las mentiras y la afrenta jamás las olvidaré".

Las relaciones personales son otra cosa distinta a las institucionales. Yo con Grande-Marlaska o García no tengo mucha relación, pero sí la tenía con Torres. Ahora está muy dañada y deteriorada por este episodio. A veces me meto en charcos porque digo lo que pienso, pero es cierto que no voy a olvidar nunca lo sucedido y la falta de lealtad de Torres para conmigo cuando yo, en la oposición fui leal a él, desde la normal discrepancia. Soy así, igual que no olvido lo bueno, tampoco olvido lo malo. Es más, si algún día, como persona, soy algún problema o un obstáculo para que Canarias avance, daré un paso al lado.

¿La crisis del Hondius ha roto el ‘modo canario’ que usted tanto reivindica?

El ‘modo canario’ es nuestra forma de hacer las cosas y no lo va a romper nadie a pesar de todas las faltas de respeto, de toda la prepotencia y de toda la deslealtad del Estado. La prueba es que Canarias, sus autoridades, sus expertos, el responsable del Servicio Canario de Salud (SCS) o su personal de Protección Civil estuvieron en Granadilla y que el Archipiélago colaboró para que el operativo fuese lo más seguro posible y acabase lo antes posible. Lo que algunos han confundido, y ese fue su error, es que el ‘modo canario’, basado en el diálogo y en la colaboración y en llegar a acuerdos, no es que alguien venga aquí a hacer lo que le dé la gana y aquí lo aceptemos sin más.

¿Cree que el conflicto ha servido para afrontar posibles casos futuros o el ruido ha embarrado todo?

Estas emergencias pueden volver a ocurrir, vivimos cerca de África y sabemos que estamos expuestos a enfermedades tropicales. A nosotros no nos gustaría que todo ocurriese como ha sucedido ahora. De hecho, hemos tenido el caso de los 1.700 confinados en un crucero en Francia tras una muerte. Espero que si hay una futura alarma, es conveniente que revisemos todo lo que ha sucedido con la crisis del Hondius para que todo salga bien en un futuro porque Canarias es solidaria, pero necesita garantías de seguridad.

El presidente de Canarias en la entrevista que explica el conflicto institucional con el Estado a raíz de la crisis del crucero Hondius. / Andrés Gutiérrez

¿En este caso no ha existido la tan proclamada cogobernanza que tanto se alentó durante la pandemia?

Aquí ha habido mucho relato y propaganda por parte del Estado, pero ninguna cogobernanza porque no se contó con Canarias para ninguna de las decisiones que se tomaron de forma unilateral. Estoy seguro de que si en ese operativo hubieran dejado participar al personal científico que nos estuvo asesorando, además del personal de salud pública que trabaja siempre de forma estrecha con Sanidad Exterior, las decisiones adoptadas habrían sido mejores y más seguras. Algunas las hubiéramos entendido y otras no; otras las habríamos compartido, seguramente. Pero lo que se decidió desde el Estado es llegar, apartarnos e ignorarnos.

¿Cree que en la Península se entendieron los argumentos de Canarias?

He visto encuestas de ámbito nacional en las que de forma mayoritaria el Gobierno de Canarias sale reforzado frente al Gobierno de España.

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¿Y en Canarias?

Por lo que me llega de la población canaria, también se ha entendido que lo que buscamos en todo momento era garantizar la seguridad, porque en Canarias tenemos criterio, tenemos personalidad, tenemos coraje y hemos sido un pueblo que hemos dado a lo largo de toda su historia muchas muestras de resiliencia, de coraje y de solidaridad. Y tenemos derecho a opinar y a decir lo que no nos gusta sin agachar la cabeza.