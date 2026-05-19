Cuenta con fábrica propia
Damm compra la cerveza británica Old Speckled Hen a Greene King y refuerza su apuesta por Reino Unido
La operación se enmarca en la estrategia internacional de Damm, cuyo negocio exterior supone ya el 30% de su actividad
Damm ha adquirido al grupo británico Greene King la marca de cerveza ale premium Old Speckled Hen, una operación con la que la compañía refuerza su presencia en Reino Unido, mercado en el que ya cuenta con fábrica propia.
Según ha informado la empresa este martes en un comunicado, toda la gama de Old Speckled Hen pasará a producirse próximamente en The Eagle Brewery, la planta que Damm tiene en Bedford. Esta fábrica fue adquirida en 2022 e inaugurada oficialmente en octubre de 2025, convirtiéndose en la primera instalación productiva de la compañía fuera de la península ibérica.
La operación se enmarca en la estrategia de internacionalización de Damm, para la que el negocio exterior representa ya el 30% de su actividad, y coincide además con la celebración del 150 aniversario de la compañía.
Con esta adquisición, Damm amplía su portfolio en Reino Unido, donde ya comercializa marcas como Estrella Damm, Daura y Damm Lemon. A ellas se suman ahora Old Speckled Hen, Old Golden Hen, Old Crafty Hen, Old Master Hen y Low Alcohol Old Speckled Hen.
El director general de Damm UK, Luke White, ha calificado la compra como un “paso significativo” para el grupo en Reino Unido, especialmente tras la puesta en marcha oficial de The Eagle Brewery.
Greene King confía en la continuidad de la marca
Por su parte, el consejero delegado de Greene King, Nick Mackenzie, ha destacado la trayectoria de Old Speckled Hen, que en los últimos 25 años se ha consolidado como una de las ales favoritas del mercado británico.
“Esperamos colaborar estrechamente con Damm y ver cómo Old Speckled Hen continúa su trayectoria de éxito bajo su propiedad”, ha señalado Mackenzie.
Greene King, fundado en 1799, cuenta con unos 2.500 pubs, restaurantes y hoteles en Inglaterra, Gales y Escocia, y emplea a alrededor de 38.000 personas.
Old Speckled Hen fue creada en 1979 por Morland Brewery con motivo del 50 aniversario de la fábrica de automóviles MG en Abingdon.
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