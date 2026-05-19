El Ibex 35 busca los 17.800 puntos tras una apertura plana, con el petróleo a la baja

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes prácticamente plano, con una ligera subida del 0,03% que ha llevado al selectivo madrileño hasta los 17.759 puntos, pendiente un día más de los acontecimientos en Oriente Próximo y de las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán. A las 9.20 horas, el selectivo madrileño ampliaba sus ganancias al 0,2%, lo que le acercaba a los 17.800 puntos.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha frenado una nueva ofensiva militar contra Irán prevista para hoy a petición de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos "ahora que hay negociaciones serias" con el país centroasiático. Estas declaraciones han llevado al precio del petróleo a retroceder hasta el entorno de los 110 dólares por barril en la apertura de las Bolsas europeas. En concreto, el precio del Brent bajaba un 1,5%, hasta los 110,3 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 103,6 dólares, tras abaratarse un 0,7%.

A la espera de que se conozcan esta semana los resultados del gigante estadounidense Nvidia, los inversores tendrán hoy el foco en Indra, que ayer, después del cierre del mercado, comunicó que su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, no continuará en el cargo después de que finalice su mandato el próximo 30 de junio. La compañía ha puesto en marcha un proceso de selección para la búsqueda de un nuevo CEO poco más de un mes y medio después del nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de la empresa, en sustitución de Ángel Escribano.

Precisamente, en la apertura de la sesión de este martes, Indra se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída de casi el 1,5%, sólo por detrás de ACS, que se dejaba cerca de un 5,4%. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Amadeus (+1,8%), Cellnex (+1,57%) y Telefónica (+1%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas se decantaban mayoritariamente por los avances en los primeros compases de la sesión. Así, en torno a las 9.15 horas, el Ftse100 de Londres y el parisino CAC 40 subían un 0,4%, en tanto que el Dax de Fráncfort ganaba un 0,7%.

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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se relajaba hasta el 3,569%. Respecto a las divisas, el euro cedía un 0,2% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1632 dólares.