Las mujeres de mediana edad serán las más afectadas profesionalmente por la irrupción de la IA

Administrativos, personal de atención al público, contables y agentes de viajes. ¿Qué tienen en común estos cuatro empleos? Pues que son los perfiles profesionales que más se están viendo altamente afectados por la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y que todos ellos están ocupados, mayoritariamente, por mujeres. "Su impacto a nivel de género no es neutro", ha avisado la directora de análisis económico de la Cambra de Comerç de Barcelona, Carme Poveda.

La entidad empresarial ha presentado este martes un informe pionero en Cataluña que busca medir el impacto potencial de la IA en el mercado laboral y su distinto efecto por sectores, edades y género. Un ejercicio que en otras latitudes ya han realizado otras casas de estudios, pero que en Catalunya hasta ahora nadie había realizado de forma sistemática.

Sus pesquisas dejan varias conclusiones y plantean una orden de magnitud: uno de cada cuatro empleos en Cataluña se verán transformados o destruidos por la IA. Es decir, si hoy en Cataluña operan casi cuatro millones de ocupados, la IA revolucionará un millón de empleos.

En la fase actual, primigenia no está destruyendo empleo, sino frenando el ritmo de contrataciones en ciertos sectores, que fichan menos personal del que fichaban antes del covid, y cambiando roles en otros. "No podemos concluir que la IA generativa esté teniendo un impacto notable en la contratación. Sí podríamos identificar que en algún grupo de alta exposición está teniendo impacto", ha afirmado Poveda.

Desde la Cambra reconocen que a medio y largo plazo puede primar el efecto sustitución y que la IA destruya más empleo del que transforma, si bien no son capaces de situar temporalmente a partir de cuándo. "Debemos ir monitorizándolo", han alertado desde la Cambra.

No frena el empleo de los jóvenes

La Cambra también contraviene uno de los mantras al que apuntaban otros estudios y es que los jóvenes no serán de los más perjudicados. Existe un temor de que la inserción laboral de los noveles pueda verse entorpecido por la automatización de ciertas tareas que hasta ahora realizaban becarios y les servía de puerta de entrada.

"La contratación de los jóvenes ha aumentado más que la media y en todos los sectores, se debe reconfigurar los empleos de los junior y se les exigirán otras competencias. Es un reto también del mundo educativo. Las empresas también ven que los jóvenes llegan al mercado laboral con la mochila de la IA y que eso les ayuda en su transformación", ha afirmado la directora de análisis económico de la Cambra.

Y es que la exposición, entendida esta como transformación del rol, como directamente la destrucción del empleo, se centra en las franjas de la mediana edad. Con especial virulencia en las mujeres, frente a los hombres. En términos generales, la Cambra estima que el 26% de los empleos, es decir, más de un millón en Catalunya, se verán afectados por la IA. En el caso de las mujeres, el porcentaje se eleva hasta el 30% y si se focaliza entre las mujeres de entre 35 y 44 años, serán el 38,2%.

Perfil más afectado: Mujer de mediana edad y empleada en servicios

Las mujeres de mediana edad son las más expuestas y a la vez las más vulnerables, pues son aquellas con menores capacidades STEM (el acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering, and Mathematics), lo que les dificulta su adaptación y reconversión a esas nuevas tecnologías.

La Cambra alerta de un riesgo claro de involución y aumento de la inactividad entre el colectivo femenino. Es decir, la tendencia de las últimas décadas que ya llevado a millones de mujeres a abandonar el hogar y sumarse al mercado laboral puede invertirse.

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"La IA está transformando tareas, pero no destruyendo ocupación en términos generales, sí en aquellos sectores más expuestos. Tenemos margen para recualificar al personal", ha concluido Poveda.