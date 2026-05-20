Cuándo se cobran las pensiones de mayo de 2026: las fechas clave en CaixaBank, Santander, BBVA, ING y otros bancos

Miles de pensionistas vuelven a mirar estos días el calendario y la cuenta bancaria. La pensión correspondiente al mes de mayo de 2026 tiene una fecha oficial de abono marcada por la Seguridad Social, pero en la práctica muchos beneficiarios la recibirán antes de que termine el mes gracias al adelanto que aplican buena parte de los bancos.

La norma establece que las pensiones se devengan por mensualidades naturales vencidas. Es decir, la Seguridad Social paga la nómina del mes una vez finalizado ese periodo. En este caso, el abono oficial de la pensión de mayo debe figurar en la cuenta de los beneficiarios durante los primeros días de junio, concretamente entre el lunes 1 y el jueves 4 de junio de 2026.

Sin embargo, esa no suele ser la fecha en la que muchos jubilados ven el ingreso en su cuenta. Las entidades financieras disponen con antelación de la información necesaria para conocer qué clientes van a cobrar pensión y por qué importe, lo que les permite adelantar el pago varios días. Por eso, lo habitual es que la nómina llegue entre los días 22 y 27 de mayo, según el banco.

Las fechas previstas sitúan a Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros entre las primeras entidades en adelantar el ingreso, con pago previsto para el viernes 22 de mayo. CaixaBank figura con fecha del domingo 24 de mayo, aunque la disponibilidad efectiva puede producirse el lunes 25. A partir de ese día también se esperan los abonos en la mayoría de grandes bancos.

Este es el calendario orientativo de pago de las pensiones de mayo de 2026 por entidades:

Bankinter: viernes 22 de mayo.

Unicaja: viernes 22 de mayo.

Caja de Ingenieros: viernes 22 de mayo.

CaixaBank: domingo 24 de mayo.

Santander: lunes 25 de mayo.

BBVA: lunes 25 de mayo.

ING: lunes 25 de mayo.

Banco Sabadell: lunes 25 de mayo.

Ibercaja: lunes 25 de mayo.

Kutxabank: lunes 25 de mayo.

Cajamar: lunes 25 de mayo.

Abanca: lunes 25 de mayo, en determinados casos o si se cumplen los requisitos de adelanto.

Openbank: entre el lunes 25 y el miércoles 27 de mayo.

Estas fechas pueden variar ligeramente en función del calendario interno de cada banco, de ajustes operativos o de posibles incidencias. En cualquier caso, si la entidad no adelanta el pago, la referencia legal sigue siendo el periodo oficial de la Seguridad Social: entre el 1 y el 4 de junio.

Las pensiones contributivas se cobran, con carácter general, en 14 pagas: una por cada mes del año y dos extraordinarias, que se abonan en verano y Navidad. La excepción está en las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas durante el año.

El mes de junio será especialmente esperado por muchos pensionistas porque, para quienes cobran en 14 pagas, la nómina llegará acompañada de la paga extra de verano. Como ocurre con el pago ordinario, algunas entidades también suelen adelantar ese ingreso antes de que termine el mes.

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Si la pensión de mayo no aparece en la cuenta antes del 4 de junio, lo primero recomendable es comprobar con el banco que no exista una incidencia técnica o un problema con los datos de domiciliación. Si la entidad confirma que no ha recibido la orden de pago, el siguiente paso es reclamar ante la Seguridad Social por los canales habilitados para ello.